בישראל מייחלים למהפך: זה "הנמר של קולומביה" - שסחף את המדינה בסבב הבחירות

תקווה למהפך דרמטי ביחסי החוץ: בניגוד לכל התחזיות והסקרים, מועמד הימין הפרו-ישראלי, אבלרדו דה לה אספריאלה, ניצח בסיבוב הראשון של הבחירות לנשיאות קולומביה ומסתמן כנשיא הבא. אספריאלה, המכונה "אל טיגרה", זכה ב-44% מהקולות וגבר על יריבו מהשמאל איוון ספדה שקיבל 41%. מכיוון שאיש לא חצה את רף ה-50%, השניים יתמודדו בסוף החודש בסבב שני ומכריע. שר החוץ סער כבר בירך את אספריאלה ואיחל לו הצלחה.

בתוכנית הרשמית של "אל טיגרה" נכללת חזרה מיידית להידוק הקשרים עם ירושלים. אספריאלה הצהיר כי הוא קורא ללמוד מישראל "איך להיאבק בטרור", והבטיח להחזיר את השגרירות לירושלים ולחזק את הברית עם ישראל וארצות הברית. בין היתר, הוא מתכנן להיעזר בהן במלחמה בקרטלי הסמים החמושים בקולומביה.

מהפך כזה עשוי לסיים שפל היסטורי ביחסים, לאחר שקולומביה הפכה לאחת המדינות העוינות לישראל תחת הנשיא הנוכחי פטרו, שאת דרכו שואף יריבו ספדה להמשיך. בשנים האחרונות ניתקה קולומביה קשר עם ישראל, הקימה שגרירות ברמאללה והצטרפה לתביעה של דרום אפריקה בהאג. כעת, נותר רק לקוות שאזרחי קולומביה יבחרו בחידוש היחסים.