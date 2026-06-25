אירופה מתעוררת? הממשלה בדנמרק מתכננת לאסור את השמעת קריאת המואזין האסלאמית (האד'אן) ברחבי המדינה. שר ההגירה, מורטן בדסקוב, הודיע כי הממשלה תפתח מחדש בבדיקה במטרה לבחון האם ניתן לחוקק איסור לאומי גורף, בטענה כי "איסלאמיזציה מתגנבת" תופסת נפח גדול מדי במרחב הציבורי.

"קריאת התפילה לא צריכה להישמע מעל גגות דנמרק", הצהיר השר מהמפלגה הסוציאל-דמוקרטית בראיון לסוכנות הידיעות הדנמרקית Ritzau, והוסיף כי "אין סיבה שיהיה לכם ספק אם הגעתם לפרבר של איסלאמאבד כשאתם מסתובבים בדנמרק".

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ההצעה הנוכחית של בדסקוב מסמנת את הניסיון השלישי של שר הגירה דנמרקי לבסס מסגרת משפטית לאיסור התופעה, בעקבות מאמצים דומים שנכשלו בשנים 2020 ו-2025. כיום, חלקים מדנמרק כבר מגבילים את הנושא; בקופנהגן, למשל, תקנות רעש מקומיות נוקשות מונעות בפועל ממסגדים לשדר את קריאת המואזין ברמקולים, והמסגד הגדול בעיר אינו משמיע קריאה חיצונית במסגרת הסכם עם הרשויות.

השר הבהיר כי החקירה החדשה תבדוק כיצד ניתן להחיל את האיסור ברמה הארצית, תוך שמירה על תאימות להגנות החוקתיות של דנמרק בכל הנוגע לחופש הדת.

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צעד דרמטי זה מתרחש בשעה שדנמרק, תחת הנהגתה של ראש הממשלה מטה פרדריקסן, ממשיכה להוביל את אחת ממדיניות ההגירה הנוקשות ביותר באירופה. במסגרת חוקי "הגטו" השנויים במחלוקת במדינה, הרשויות רשאיות לאלץ מהגרים להעתיק את מקום מגוריהם משכונות המוגדרות כבעלות שיעור גבוה מדי של תושבים זרים.

כל ניסיון לאסור לחלוטין את קריאת המואזין צפוי להיתקל באתגרים משפטיים מורכבים, שכן החוקה הדנמרקית מגינה על הזכות לפולחן ציבורי, בדומה למדינות כמו בריטניה וגרמניה המטילות רק הגבלות על שעות ההשמעה ועוצמת הרעש.