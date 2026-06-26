אחרי שהשבוע נבחר לנשיאות בקולומביה אבלרדו דה לה אספרייה הפרו-ישראלי, שהבטיח להעביר את שגרירות מדינתו לירושלים, ואחרי שורה של מהפכים נוספים ביבשת, נותרה מדינה אחת מרכזית שבוהקת מאדום - ברזיל. אבל האם גם זה בדרך להשתנות? האם הימין בדרך לניצחון בבחירות במדינה הגדולה ביותר בדרום אמריקה? בבחירות שייערכו בחודש אוקטובר, מתמודד הבן של מי שהפסיד את הבחירות לפני ארבע שנים - פלאביו בולסונארו, בנו של ז'איר בולסונארו, הנשיא הקודם של ברזיל. מהם סיכוייו לנצח את הבחירות?

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מתברר שבולסונארו בן ה-45 מנסה בתוכו להציג "עטיפה" אחרת בהשוואה לאביו. "תמיד הייתה לי הנטייה להיות יותר מתון, יותר שקול. יש לי יותר איזון. אני מחשיב את עצמי כבולסונארו מיושב יותר", טען. ד"ר מאוריסיו דימנט, מומחה לאמריקה הלטינית, הסביר: "פלאביו הוא האיש היותר שקט. הוא לא כמו אחיו אדוארדו. הוא פחות כריזמטי ממנו, ולכן כולם חשבו שאדוארדו יהיה המועמד הטבעי".

בולסונארו הבן מתמודד עם טעם רע שהשאיר אביו בקרב הברזילאים רגע לפני שעזב את כהונתו. רגע אחרי ההפסד בבחירות בינואר 2023 הסתערו תומכי ז'איר בולסונארו על הקונגרס הלאומי של ברזיל. על בולסונארו האב נגזרו 27 שנות מאסר בגין מעורבות באירוע.

פלאביו בולסונארו הצהיר כי נשיא ברזיל הנוכחי, לואיז אינסיו דה סילבה (לולה), הוא "השקרן הגדול ביותר שברזיל ראתה אי פעם יושב על כיסא נשיא הרפובליקה". בולסונארו מציע תוכנית מקיפה למלחמה בפשע, שכוללת גם בניית בתי כלא ענקיים, הורדת גיל האחריות הפלילית בחלק מהמקרים ל-14 ומלחמה קשה יותר בתעשיית הסמים. "יהיה נשיא שיכניס לכלא את אלו שהביאו טרור לרחובות בברזיל שלנו", אמר.

גם סוגיית ישראל נמצאת על הפרק במערכת הבחירות. הנשיא לולה נקט בקו קיצוני מאוד נגד ישראל, עד כדי השוואה בין צעדיה לבין מה שהגרמנים עשו במלחמת העולם השנייה. בעוד הנשיא לולה כינה את המלחמה של ישראל בעזה "ג'נוסייד" וסירב לאשר את הבקשה של ישראל למנות שגריר וקונסולית במדינה, פלאביו הבטיח בריאיון ל"ג'רוזלם פוסט" להעביר את השגרירות של ברזיל לירושלים בתוך חצי שנה.

"ברזיל עומדת לצד ישראל נגד הטרור, ללא תירוצים וללא סטנדרטים כפולים", הצהיר בולסונארו. יוסי שלי, שהיה שגריר ישראל בברזיל, סיפר: "גם הנשיא לשעבר וגם הבן שלו הם אוהבי ישראל. הם היו בארץ פעמים רבות. אם הוא ייבחר זה יחזור בגדול שוב."

נראה שהבחירות בברזיל יהיו צמודות, והפער האידאולוגי בין המועמדים גדול ביותר. לא ברור עם איזה מועמדת תתעורר ברזיל בסוף אוקטובר. מה שברור הוא שכל אחד מהמועמדים שואף לקחת את המדינה לכיוון אחר לגמרי, גם בהקשר של היחסים עם ישראל.