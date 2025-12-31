טרגדיה נוספת במשפחת קנדי: נכדתו של הנשיא נפטרה מסרטן

טטיאנה שלוסברג, עיתונאית וסופרת אמריקאית ונכדתו של הנשיא ג'ון פ. קנדי, נפטרה אתמול (שלישי) בגיל 35 לאחר מאבק במחלת הסרטן, כך הודיעה משפחתה.

שלוסברג היא בוגרת אוניברסיטאות ייל ואוקספורד, עבדה בעבר כעיתונאית ב"ניו יורק טיימס" ופרסמה את ספרה הראשון בשנת 2019. מאמרה פורסם ב-22 בנובמבר, יום השנה ה-62 להירצחו של סבה ג'ון קנדי בשנת 1963. מותה משאיר חלל עצום במשפחה ובציבור שמכיר את סיפוריהם של בני משפחת קנדי.

קרוליין קנדי, בתו של הנשיא ג'ון פ. קנדי, ידועה בציבור כילדה בבית הלבן שחוותה את הטרגדיות של משפחתה: רצח אביה, מותה של אמה ג'קלין מסרטן ואובדן אחיה ג'ון ג'וניור בתאונת מטוס. מותה של טטיאנה מצטרף לשרשרת הטראומות האישיות הללו, כשהציבור האמריקאי מתאבל יחד עם המשפחה.