אפרו-אמריקני רצח נער בארה"ב. זה הוביל לטרנד של תקיפות רנדומליות ברחובות

פסק הדין שניתן ביום שלישי השבוע בטקסס, במסגרתו גזר חבר מושבעים 35 שנות מאסר על כרמלו אנתוני (19) בגין רצח הנער אוסטין מטקאלף (17) באפריל 2025, הצית ביממה האחרונה טרנד רשת מסוכן ואלים במיוחד.

סרטוני תקיפה חדשים החלו לצוץ בשעות האחרונות ברשתות החברתיות, ככל הנראה כולם מאזור פלורידה: צעירים אפרו אמריקנים תוקפים אזרחים לבנים באכזריות ברחוב, תוך שהם מטיחים בהם את אותה האשמה מופרכת: "אתה היית בחבר המושבעים ששפט את כרמלו אנתוני".

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

https://x.com/i/web/status/2064732947995918802 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

מדובר בגל תקיפות ספונטני שתופס תאוצה, ומבוצע ככל הנראה על ידי משפיעני רשת מטעם עצמם הפועלים למטרות רווח אישי, קליקים וצפיות, שכן הרעיון שאזרחים לבנים אקראיים ברחובות פלורידה לקחו חלק בחבר מושבעים מקומי בטקסס - יממה בלבד לאחר סיום המשפט - הוא מופרך לחלוטין.

https://x.com/i/web/status/2065027130505724212 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

הטרנד החל בפרופיל של משפיען מג'קסונוויל הפועל תחת הכינוי "Combak KidBoe". אותו משפיען, שהתרעם על כך שסרטוני האלימות שלו הוסרו מהפלטפורמות, אף הגדיל לעשות והפיץ תמונות מזויפות שנוצרו בבינה מלאכותית המציגות ביזוי של מצבת המנוח תחת הכותרת "Rest in pissess" - ניצול ציני ומכוון שנועד לפגוע במשפחה השכולה וללבות פרעות ברחובות.

במקביל לטרנד האלים ברשת, המקרה הטרגי הפך לשדה קרב שבטי מחוץ לכותלי בית המשפט בטקסס, שם פעילים קיצוניים התעקשו לצבוע את האירוע בצבעים גזעיים. עורכת הדין תלמה אנדרסון מדאלאס כינתה את ההליך "לינץ' משפטי בבית מטבחיים שמיועד לשחוט שחורים", ואילו מפגינות אחרות קראו "שני התאומים היו צריכים להיות מתים" בהתייחס לאחיו התאום של הנרצח, ואף רדפו אחרי בני המשפחה השכולה למכוניתם.

הסערה גלשה במהירות לפוליטיקה ולעולם הבידור: הזמרת קרדי בי תקפה את פסק הדין ב-X, וחברת הקונגרס ג'סמין קרוקט הגנה על מעשי הרוצח בטענת הגנה עצמית והוסיפה כי "נשים שחורות חיות בפחד שמשפחת מטקאלף לעולם לא חוותה".

https://x.com/i/web/status/2064541374750371906 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

בראיון לרשת פוקס ניוז, הבהירו בכירי התביעה בטקסס כי הניסיונות של פעילי הרשת והפוליטיקאים לייצר דרמה גזעית מנותקים לחלוטין מהמציאות. תובע המחוז גרג ויליס הביע סיפוק מכך שהתיק הוכרע על סמך ראיות ולא מניפולציות, והתובע ביל וירסקי הדגיש כי חבר המושבעים היה מגוון ושיקף נאמנה את הקהילה: "התיק הזה מעולם לא היה על גזע, אלא על רצח, פשוט ומשמע".

https://x.com/i/web/status/2064684087139279245 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

באפריל 2025 אנתוני דקר את מטקאלף בלבו לאחר שהתבקש לעזוב את אוהל הקבוצה שלו במפגש אתלטיקה. בעת הקראת גזר הדין צעק אביו של הנרצח לעבר הרוצח: "סלחתי לך, אך לא אסלח על מה שעשית; זה מעולם לא היה על גזע, אבל אתה בחרת להפוך את זה לכך". כעת, גורמים שונים מנצלים את הטרגדיה ומפיצים סרטונים קשים כדי לעודד פרעות על רקע גזעי ברחובות, בתקופה מתוחה ממילא.