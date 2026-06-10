חבר מושבעים במחוז קולין שבטקסס גזר היום (רביעי) 35 שנות מאסר על כרמלו אנתוני בן ה-19, לאחר שנמצא אשם ברצח אוסטין מטקאלף, תלמיד תיכון בן 17, במהלך מפגש אתלטיקה באפריל 2025. אנתוני דקר את מטקאלף בלבו בעת שזה ביקש ממנו להתפנות מאוהל הקבוצה שלו, לאחר שהתבקש לעזוב את המקום כ-15 פעמים על ידי נוכחים בזירה.

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הנאשם פרץ בבכי ורעד עם קריאת גזר הדין, שנקבע לאחר ששלוש שעות דיון בלבד הספיקו למושבעים כדי לדחות את טענת ההגנה העצמית ולקבוע כי המעשה לא בוצע מתוך "סערת רגשות רגעית".

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ההחלטה לוותה בהצהרות קשות מצד בני משפחתו של המנוח באולם הדיונים, שהציפו באופן ישיר את המתח החברתי סביב התיק. אביו של הנער, ג'ף מטקאלף, צעק לעבר הרוצח: "סלחתי לך, אך לא אסלח על מה שעשית. תגובת הציבור מגעילה אותי, זה מעולם לא היה על גזע או פוליטיקה, אבל אתה בחרת להפוך את זה לשניהם".

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אחיו התאום של המנוח, האנטר, פנה אל הרוצח גם הוא ואמר: "נתת לשטן להשתלט עליך, עכשיו אני רוצה שייקחו ממך הכל", בעוד אם הקורבן ציינה בבכי כי היא נידונה למאסר עולם של שכול ללא בנה.

במהלך המשפט טענו התובעים כי אנתוני הסלים ויכוח מילולי לעימות קטלני כשהניף סכין מתיקו לעבר נער לא חמוש, בעוד סנגוריו טענו כי פעל בהגנה עצמית לאחר שנדחף על ידי מטקאלף, שהיה גדול ממנו משמעותית במשקל.

הסיקור התקשורתי הרחב והפיצול ברחוב האמריקני סביב התיק החזירו את הזיכרון הציבורי למשפטי עבר מפורסמים שפילגו את ארה"ב על בסיס אתני וגזעי - החל ממשפטו של או.ג'יי סימפסון בשנות ה-90 ועד למשפטים מהשנים האחרונות שבהם טענות להגנה עצמית הפכו לשדה קרב פוליטי ותרבותי קרוע בין שחורים ללבנים.

המתיחות הבין-גזעית הזו התפרצה באופן פיזי מחוץ לכותלי בית המשפט, שם נפרסו כוחות משטרה גדולים בעקבות עימותים אלימים וקטטות שפרצו בין למעלה ממאה מפגינים, המחולקים בצורה חדה בין תומכי משפחת הנרצח לבין תומכיו של הנאשם, שהובילו למספר מעצרים.

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התובע המחוזי, גרג וויליס, סיכם את הפרשה במסיבת עיתונאים והדגיש כי פסק הדין מעביר מסר ברור לפיו אלימות קטלנית בבתי הספר לא תסובל, והבטיח כי רשויות החוק ימשיכו לעמוד באופן חד-משמעי לצד הקורבנות ומשפחותיהם.