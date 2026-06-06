דיווח: הפנטגון העלה את רמת איום הריגול מצד ישראל לגבוהה ביותר

הפנטגון העלה את רמת איום הריגול הנגדי מצד ישראל לרמה "הקריטית והגבוהה ביותר", כך דווח הבוקר (שבת) ברשת NBC. לפי גורמים אמריקנים רשמיים, הצעד נובע מחששות בתוך ארה"ב כי ישראל עושה מאמץ מיוחד לעקוב אחר בכירים בממשל האמריקני, במטרה להשיג מידע על הדיונים הפנימיים ותהליכי קבלת ההחלטות של ממשל טראמפ בנוגע לעימותים במזרח התיכון.

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הערכת סוכנות ביון ההגנה האמריקנית קובעת כי יכולתה של ישראל לאסוף מודיעין אנושי וטכנולוגי נמצאת ב"רמה קריטית", כך אמר גורם רשמי ל-NBC. הוא עוד ציין כי המסמך מצביע על שורה של תקריות ספציפיות שהגבירו את החששות בארצות הברית.

דובר שגרירות ישראל בוושינגטון מסר כי הטענה שישראל מרגלת אחר ארצות הברית היא "שקרית לחלוטין". "ישראל אינה אוספת מודיעין על ישויות אמריקניות, ובוודאי שלא על פקידי ממשל אמריקנים", אמר הדובר, "מאמצי איסוף המודיעין של ישראל מכוונים נגד אויביה, לא נגד בעלות בריתה. כל טענה הפוכה היא שגויה או נובעת ממניעים פוליטיים".