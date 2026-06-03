טראמפ אישר שכינה את נתניהו "פאקינג משוגע": "אמרתי לו שחייבים לעצור את מה שקורה בלבנון"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר היום (רביעי), במהלך ריאיון ממושך שהעניק לפודקאסט הפוליטי Pod Force One בהנחיית העיתונאית מירנדה דביין, את הדיווחים על הנתק והטונים הצורמים בינו לבין ראש הממשלה נתניהו.

טראמפ שחזר כי שאל את נתניהו בטון תקיף "האם אתה השתגעת?", והבהיר לו בצורה שאינה משתמעת לשני פנים כי הממשל האמריקאי בראשותו לא יקבל את המשך חילופי המהלומות והלחימה הממושכת בצפון.

בו בזמן, הבהיר טראמפ: "לא הייתי כועס עם ביבי בשיחה… לא אהבתי את הלחימה הרציפה עם לבנון. אמרתי לו - ביבי, צריך לעצור את זה. אני אוהב את ביבי מאוד ומסתדר איתו".

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טראמפ הדגיש בריאיון כי למרות הטענות הנשמעות מצד חברי המפלגה הדמוקרטית, לפיהן הנהגת ישראל גוררת את ארצות הברית לעימות אזורי כולל, הוא זה שהוביל מלכתחילה את הקו הלוחמני נגד טהראן מתוך תפיסה אסטרטגית שאסור לאפשר למשטר להשיג יכולת גרעינית צבאית. הוא הוסיף כי למרות חילוקי הדעות המקצועיים על משך המלחמה, הוא עדיין רוחש הערכה אישית רבה לבנימין נתניהו ומסתדר עמו היטב.

במקביל ללחץ הכבד שהפעיל על ירושלים, טראמפ שיתף כי חלה תפנית במשא ומתן החשאי שוושינגטון מנהלת מול טהראן, במסגרתה הסכימו האיראנים באופן רשמי שלא להחזיק בנשק גרעיני.

לפי דבריו של הנשיא, מנהיגיה הדתיים הבכירים ביותר של איראן מעורבים באופן עמוק וישיר בדיונים, והמנהיג העליון מוג'תבא ח'אמנאי אף העניק את אישורו האישי להסכם המתגבש. טראמפ הצהיר כי הוא צפוי להיפגש עמו רשמית.