כאוס בניו יורק: פרו-פלסטינים הבעירו מדורות ליד תחנת דלק
עשרות רכבים ופורעים עם דגלי פלסטין חסמו צומת בקווינס, הבעירו אש וביצעו פעלולים מסוכנים בשבת • בכיר לשעבר ב-NYPD מתריע בתקשורת מפני אוזלת יד של המשטרה: "האנרכיה משתלטת, אין השלכות למעשים"
אירוע חריג ומסוכן זעזע את שכונת מידל וילג' בקווינס שבניו יורק בשבת האחרונה. עשרות פורעים, חלקם נופפו בדגלי פלסטין, השתלטו על צומת מרכזי המיועד למשפחות, הבעירו מדורות בלב הכביש וביצעו פעלולי נהיגה מסוכנים ("דריפטים") אל מול קהל רב. במהלך המהומה, שלושה מהמשתתפים אף תועדו כשהם קופצים על ניידת משטרה ומנפצים את השמשה הקדמית שלה, בעוד הקהל מריע סביב ומצלם את ההרס.
ג'ון של, בכיר לשעבר במשטרת ניו יורק (NYPD), התייחס לאירוע בראיון לרשת "פוקס ניוז" והזהיר מפני התופעה המתרחבת של השתלטות על כבישים. לדבריו, באירוע היו מעורבים למעלה מ-100 כלי רכב, מה שמצריך תגובה אסטרטגית רחבה הכוללת יחידות אוויריות ומאות שוטרים כדי לבצע מעצרים אפקטיביים. הוא ציין כי מדובר באחת התלונות המרכזיות של תושבי העיר בשלוש השנים האחרונות, שחשים כי הביטחון האישי שלהם מופקר.
האירוע בקווינס נתפס כביטוי נוסף לאקלים הפוליטי המשתנה בניו יורק ולעלייה המדאיגה באנטישמיות בעיר. מבקרים רבים קושרים בין התעוזה של הפורעים לבין השפעתם הגוברת של דמויות אנטי-ישראליות מובהקות במערכת הפוליטית המקומית, ובראש הרשימה נמצא ראש העיר זורהאן ממדאני, המוכר כמתנגד חריף של ישראל.