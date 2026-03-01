ממדאני גינה את חיסול חמינאי - וחטף: "אנחנו חוגגים, לא מצטערים"

הפעילה האיראנית נגד המשטר, מאסיח עלי-נז'אד, קראה הלילה (ראשון) למיליוני איראנים ברחבי העולם לצאת לרחובות ולחגוג את מותו של עלי חמינאי, וזאת דקות ספורות לאחר שישראל אישרה רשמית את דבר חיסולו של המנהיג העליון.

הקריאה הגיעה בתגובה ישירה לדבריו של ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדאני, אשר יצא נגד הפעולה הצבאית המשותפת לישראל ולארצות הברית באיראן בה חוסל עלי חמינאי והגדיר אותה כ"הסלמה קטסטרופלית".

עלי-נז'אד תקפה בחריפות את ממדאני ואת המבקרים האמריקאים של המהלך הצבאי, והבהירה כי העם האיראני עבר רצח עם תחת שלטון האייתוללות.

"לא ניתן לממדאני ולאמריקאים ללמד אותנו על שלום ומלחמה", הצהירה עלי-נז'אד. היא הוסיפה כי חיסול טרוריסטים אינו מהווה טרגדיה בעיניה וכי על האיראנים להשמיע קול ברור לעולם: "אנחנו לא מצטערים על זה, אנחנו חוגגים את זה כפי שחגגנו את חיסול סולימאני".

כאמור, לפני דבריה, פרסם ראש עיריית ניו יורק הודעה המגנה את התקיפות הצבאיות, אותן הגדיר כ"מלחמת תוקפנות בלתי חוקית".

ממדאני טען כי הפצצת ערים והרג אזרחים פותחים זירה מלחמתית חדשה שהציבור האמריקאי אינו מעוניין בה. לדבריו, האמריקאים מעוניינים בשלום ובפתרון משבר יוקר המחיה ולא בשינוי משטרים.