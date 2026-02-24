"אמרו לה לקום ושלפו אזיקים": נערה בת 16 באיראן עומדת בפני עונש מוות

גורלה של דיאנה תהרבאדי, נערה בת 16 מהעיר כרג' שבמרכז איראן, לוט בערפל לאחר שהתבשרה כי היא עלולה לעמוד בפני עונש מוות. כך דווח היום (שלישי) באתר האופוזיציה איראן אינטרנשיונל.

ההודעה הדרמטית נמסרה למשפחתה בשבועות האחרונים לאחר שנעצרה בחודש שעבר בחשד למעורבות בגל המחאות המתמשך נגד שלטון האייתוללות. על פי הדיווח, שמסתמך על מקור המקורב למשפחה, הרשויות האיראניות טרם סיפקו פרטים רשמיים על סעיפי האישום המדויקים או על זהות השופט המנהל את התיק, דבר המעורר חשש כבד להוצאה להורג ללא הליך משפטי תקין.

חמישה שוטרים במדים, בהם קצין בדרגה בכירה, פשטו על בית משפחת תהרבאדי ב-25 בינואר בסביבות השעה 08:00 בבוקר. עם כניסתם לדירה, החרימו השוטרים את הטלפונים הניידים של כל בני המשפחה כדי למנוע אפשרות ליצירת קשר עם גורמי חוץ או תיעוד של המעצר. הנערה נאזקה לעיני הוריה ונלקחה לוואן משטרתי שהמתין מחוץ למבנה. היא הועברה לכלא קצ'וי, מתקן כליאה הידוע בתנאים קשים ובהחזקת אסירות פוליטיות.

מעצרה של הנערה מתרחש על רקע דיווחים גוברים של ארגוני זכויות אדם על החרפת הדיכוי נגד קטינים ובני מיעוטים באיראן. שימוש בעונש מוות נגד קטינים מהווה הפרה בוטה של האמנה הבינלאומית לזכויות הילד, עליה איראן חתומה, אך המשטר נוהג לעקוף זאת באמצעות המתנה להגעת הנאשמים לגיל בגרות או פרשנות מחמירה של ההלכה האסלאמית (שריעה).

מצבה המשפטי של תהרבאדי מוגדר כחסוי באופן חלקי על ידי השלטונות. המקור המקורב למשפחה הדגיש כי חוסר השקיפות בנוגע לזהות השופט המכהן בבית המשפט בכרג' הוא טקטיקה מוכרת של מערכת המשפט האיראנית, שנועדה למנוע לחץ בינלאומי וייצוג משפטי הולם. משפחתה של הנערה נתונה תחת מעקב ומתקשה לקבל מידע על תנאי החזקתה או על מועד הדיון הבא בעניינה.