השף שהפך לקצב: גבר הורשע בשליחת "ערכות התאבדות" - לאנשים שהכיר ברשת

המקרה שמסעיר את העולם: קנת לו, שף לשעבר בן 60 מאונטריו, קנדה, הורשע בסיוע להתאבדותם של 14 אנשים בעזרת כימיקלים רעילים שסיפק להם אחרי שהכיר אותם בפורומים באינטרנט. החלק האבסורדי בסיפור - בפועל, ככל הנראה, שלח לו "ערכות התאבדות" ל-1200 אנשים מכל רחבי העולם, אולם במסגרת עסקת טיעון הוא הודה "רק" ב-14 מקרים.

כל 14 האישומים בהרשעה מתייחסים לקורבנות קנדים שהתאבדו באמצעות הרעל שסיפק להם לו, והדבר מעורר זעם במדינות רבות בעולם שבהן היו לו קורבנות, במיוחד בבריטניה שם התאבדו 79 אזרחים שהשתמשו בשירות שלו הציע.

דיוויד פרפט, אזרח בריטי שבנו תומאס בן ה-22 סיים את חייו באמצעות חומר שלכאורה נמכר לו על ידי לו, סיפר: "תומאס שילם 50 ליש"ט תמורת החומר. גופתו נמצאה במלון בשנת 2021". פרפט אמר שבעוד שטוב שלו "הודה באשמה", עדיין היה זה "רגע של תסכול שלא ייאמן". "הייתי מעדיף שקנת' לו היה נשפט כאן בבריטניה. הייתי רוצה לראות אותו בבית המשפט עונה על אישומים הקשורים למותו של בני", אמר.

לו נעצר במאי 2023 לאחר חקירה מורכבת ששילבה לפחות 11 סוכנויות אכיפת חוק שכללו חוקרים מכ-12 מדינות, כולל בריטניה, איטליה וארצות הברית. המעצר הגיע שבוע לאחר חקירה של עיתון "הטיימס" שטענה כי הוא מוכר רעל לצעירים, לאחר שעיתונאי התחזה ללקוח ודיבר ישירות עם לו. על פי הדיווחים, הוא ייעץ לעיתונאי כיצד להשתמש במוצריו כדי "לוודא בצורה הטובה ביותר שהשימוש בהם יגרום למוות".

בלשים קנדים סיפרו בשנת 2023 כי לו ניהל מספר אתרים המציעים ציוד וחומרים המסייעים לאנשים לשים קץ לחייהם. בקנדה הרשעה בסיוע להתאבדות עלולה לגרור עד 14 שנות מאסר. דיון גזר הדין של לו יתקיים במשך מספר ימים החל מ-23 בספטמבר.