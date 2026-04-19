"צרח על עוזריו שעות": רגעי הדרמה של הנשיא טראמפ במבצע חילוץ הנווט

דיווח של ה"וול סטריט ג'ורנל" חשף היום (ראשון) את רגעי המתח בבית הלבן במהלך סוף שבוע של חג הפסחא, לאחר הפלת המטוס אמריקני באיראן והיעדרותם של שני הטייסים. לפי העדויות, הנשיא טראמפ צרח על עוזריו במשך שעות, תקף את חוסר הסיוע מצד האירופאים והביע חשש כבד מחזרה על מראות 'משבר בני הערובה' באיראן מ-1979.

הנשיא האמריקני דרש מהצבא "להביא אותם מיד". עוזריו של טראמפ בחרו להרחיקו מחדר העדכונים השוטפים, מחשש שחוסר הסבלנות שלו יפריע לקבלת ההחלטות. הם עדכנו אותו רק בנקודות זמן קריטיות.

איש צוות אוויר אחד חולץ במהירות. לאחר לילה מורט עצבים, חולץ הטייס השני במבצע נועז בעל סיכון גבוה. רק לאחר שקיבל את ההודעה בשעה 02:00 לפנות בוקר, פרש הנשיא לישון.

שש שעות בלבד לאחר מכן, התעורר טראמפ למתקפה חדשה - הפעם בזירה הדיפלומטית והתקשורתית. מהבית הלבן, הוא שיגר איום חריף ברשתות החברתיות המיועד להסרת המצור האיראני על מצר הורמוז: "תפתחו את המצר המזוין, ממזרים מטורפים, או שתהיו בגיהינום".

הדיווח חושף גם את הקונפליקט הפנימי של הנשיא בניהול המלחמה: למרות המלצות הצבא לכבוש את האי ח'ארג (מרכז ייצוא הנפט של איראן), טראמפ סירב מחשש שהחיילים יהיו "ברווזים במטווח".

עם זאת, טראמפ מספק הצהרות קיצוניות, כמו האיום על אתרי תרבות איראניים, בטענה שהדבר יוצר הרתעה ודוחק את האיראנים לשולחן המו"מ.

למרות הבטחותיו לסיים מלחמות זרות, טראמפ מוצא את עצמו בעימות צבאי מתמשך: המבצע, שטראמפ הצהיר שיימשך שישה שבועות בלבד, חרג מזמן מהדדליין המקורי (28 בפברואר).