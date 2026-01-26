"כמו אנה פרנק": מושל מינסוטה השווה את אכיפת ההגירה - לשואה

מושל מינסוטה, טים וולז, עורר אמש (בין ראשון לשני) גל תגובות וסערה לא קטנה, כשהשווה את אכיפת חוקי ההגירה הפדרליים במינסוטה לשואה וספר "יומנה של נערה צעירה" של אנה פרנק, כל זאת בעקבות הירי הקטלני השני בו היו מעורבים שוטרים במיניאפוליס. יצוין כי האירועים הם חלק ממתיחות מתמשכת סביב חוקי ההגירה במינוסטה, שכללו ירי קודם שבו נפצעה אישה.

במהלך תדרוך לעיתונאים, טען וולז כי הילדים במינסוטה חשים כעת פחד או חוסר ודאות לגבי יציאה למרחב הציבורי עקב פעולות הגירה פדרליות אגרסיביות.

"יש לנו ילדים במינסוטה שמסתתרים בבתיהם, מפחדים לצאת החוצה. רבים מאיתנו גדלו וקראנו את הסיפור של אנה פרנק", אמר וולז, שהמשיך עם ההשוואה המוזרה, "מישהו הולך לכתוב את סיפור הילדים הזה על מינסוטה, ויש אדם אחד שיכול לסיים את זה עכשיו", אמר, בהתייחסו לנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ.

כזכור, יומנה של אנה פרנק הוא ספר שנכתב במקור בהולנדית, ומבוסס על היומן האישי שכתבה אנה פרנק בעת ששהתה עם משפחתה במחבוא, מאימת השלטון הנאצי באגף האחורי הנסתר של בית באמסטרדם בתקופת השואה בזמן מלחמת העולם השנייה.