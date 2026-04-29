צ'ארלס וקמילה ביקרו בבית הלבן: ההצהרות המפתיעות - והמהלך של טראמפ שמעורר סערה

בזמן שהמשא ומתן עם איראן תקוע והאיומים מוושינגטון אינם מרתיעים את טהרן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בחר להניח לרגע את המלחמות הדיפלומטיות בצד לטובת אירוח חגיגי בבית הלבן. האורחים המכובדים: מלך בריטניה, צ'ארלס השלישי, ורעייתו המלכה קמילה. קשבת דסק החוץ מעיין רפאל הביאה הערב (רביעי) ב"מהדורה המרכזית" את כל הרגעים המשעשעים לצד ההצהרות המפתיעות.

אחד הרגעים שגנבו את ההצגה היה נאומו של טראמפ, שבו שיתף אנקדוטה אישית על אמו, מרי מקלאוד. "אני זוכר אותה אומרת בבירור: 'צ'ארלס, תראה, צ'ארלס הצעיר, הוא כל כך חמוד'", סיפר הנשיא בחיוך והוסיף לקול צחוקו של המלך: "אמא שלי הייתה דלוקה על צ'ארלס, אתם מאמינים?".

מעבר להומור, עלו על הפרק גם סוגיות בוערות. למרות חילוקי דעות מהותיים בנושא האיראני בין הבית הלבן לממשלת בריטניה, טראמפ טען כי המלך דווקא שותף לדעותיו. "צ'ארלס מסכים איתי, אפילו יותר ממני, שלעולם לא ניתן ליריב הזה להחזיק בנשק גרעיני", הכריז הנשיא לקול תשואות הקהל.

המלך צ'ארלס מצדו לא נשאר חייב וסיפק רגע מבדח משלו כשציטט את אוסקר ויילד בנאומו בקונגרס: "יש לנו באמת הכל במשותף עם אמריקה כיום, מלבד כמובן השפה". עם זאת, המלך בחר לסיים בנימה רצינית יותר, כאשר ציין את יום השנה ה-25 לפיגועי ה-11 בספטמבר והדגיש כי אותה נחישות בלתי מתפשרת שנדרשה אז, נחוצה כיום גם להגנתה של אוקראינה.

הביקור נערך על רקע ההכנות לציון יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית, אירוע שטראמפ הגדיר כ"זמן גדול מאוד במדינתנו". לרגל המאורע ההיסטורי, מחלקת המדינה אף חשפה עיצובים חדשים לדרכונים האמריקניים, שעליהם מתנוססת תמונתו של הנשיא טראמפ - צעד שממחיש את רצונו לנכס לעצמו את רגעי השיא של האומה האמריקנית.