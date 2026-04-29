ארצות הברית תחגוג השנה את יום העצמאות ה-250 שלה, ולכבוד המאורע המרגש הבית הלבן ומחלקת המדינה האמריקנית החליטו לצאת עם מהדורה מוגבלת של מה שאפשר להגדיר כ"פריט אספנות פטריוטי" - דרכון אמריקני עם תמונתו של הנשיא דולנד טראמפ.

האינטרנט כמובן לא נשאר אדיש למהלך, והפוסט ברשת X שפרסם הבית הלבן עם תמונת הדרכון הפטריוטי זכה לתגובות מעורבות.

גולש התומך בטראמפ כתב: "זה מרהיב! תארו לעצמכם את התגובה של כל הליברלים שצריכים לחדש את הדרכונים שלהם!". לעומת זאת גולש פחות נלהב בחר להזכיר עברו של טראמפ מלפני הנשיאות ושתל בדרכון את תמונתו ביחד עם איל ההון הפדופיל ג'פרי אפשטיין, לצד המילה "תוקן".

גולש נוסף בחר לשים על הדרכון האמריקני דמות אחרת, ואף לא פחות אייקונית עבור מספר מעריצים ברחבי העולם - דוקטור ספוק מסדרת המד"ב "מסע בין כוכבים". היו גם כאלו שבחרו ללעוג למאורע והשתמשו באזכור תנ"כי כששמו את פניו של הנשיא האמריקני על עגל מוזהב.

אומנם מדובר בציון אירוע סמלי, אך הדרכון האמריקני אינו הדבר הראשון שהנשיא טראמפ שם עליו את פניו. במהלך הקדנציה השנייה לכהונתו הנשיא הטביע את שמו ותמונתו על כרטיסי מעבר לפארקים לאומיים, כרטיסי זהב (המסלול המהיר לוויזה לארצות הברית), שטרות כסף, אוניות קרב, ואף מספר משרדים ממשלתיים.