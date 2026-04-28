בגלל בדיחה לפני ניסיון ההתנקשות בטראמפ: הסכסוך של ג'ימי קימל והבית הלבן

הקומיקאי ומנחה הלייט-נייט האמריקני ג'ימי קימל מרבה להתבדח על חשבון הנשיא דונלד טראמפ, וגם לא מעט פעמים על רעייתו מלאניה, אלא שבשבוע שעבר נראה שהאחרונה שבהן הגיעה בתזמון לא טוב, בלשון המעטה. ביום חמישי האחרון קימל הציג בתוכניתו מערכון על ארוחת הכתבים השנתית של הבית הלבן, ובו אמר על הגברת הראשונה של ארצות הברית כי היא נראית כמו "אלמנה" - מה שכזכור כמעט קרה שלושה ימים אחרי, בניסיון ההתקנשות בטראמפ באירוע השנתי בלילה שבין שבת לראשון.

בעקבות הבדיחה, ולאחר ניסיון ההתנקשות, הזוג טראמפ יצא בדרישה לחברת דיסני וערוץ ABC בו משודרת התוכנית של קימל, לפטר את המנחה. בציוץ ברשת X כתבה מלאניה טראמפ כי הרטוריקה של קימל מלאת שנאה ואלימה". כמו כן כתבה הגברת טראמפ: "המונולוג שלו על משפחתי אינו קומי. קימל, פחדן, מסתתר מאחורי ABC כי הוא יודע שהרשת תמשיך להסתתר כדי להגן עליו, הגיע הזמן ש-ABC תנקוט עמדה". הנשיא טראמפ כתב ברשת החברתית Truth Social שבבעלותו: "זה משהו הרבה מעבר לכל גבול. ג'ימי קימל צריך להיות מפוטר מיד על ידי דיסני ו-ABC".

אלא שהסאגה לא נגמרת כאן - קימל סירב להתנצל על הבדיחה, ואף הגן עליה בתוכניתו הלילה (בין שני לשלישי). במונולוג הפתיחה בתוכניתו קימל אמר כי הבדיחה כוונה להפרש הגילאים בין הנשיא לאשתו, העומד על 23 שנים. "זו לא הייתה בשום מובן של ההגדרה קריאה להתנקשות והם יודעים את זה, במשך שנים רבות שדיברתי בגלוי נגד אלימות נשק בפרט", הוסיף המנחה.

לאחר מכן קימל הוסיף בעקיצה כלפי מלאניה כשהגיב על הציוץ שלה ואמר: "אני מסכים שרטוריקה של שנאה ואלימות היא משהו שאנחנו צריכים לדחות, אני חושב שנקודת התחלה מצוינת להרגיע את זה היא שיחה עם בעלך על זה".

זוהי היא אינה הפעם הראשונה שבה טראמפ קרא לפיטוריו של קימל. לאחר רצח המשפיען האמריקני השמרן צ'ארלי קירק בחודש ספטמבר האחרון, קימל אמר על הרוצח של קירק בבדיחה במונולוג בתוכניתו: "כנופיית MAGA מנסה נואשות להציג את הילד הזה, שרצח את צ’רלי קירק, כמשהו אחר שאינו אחד מהם - ועושה הכול כדי לצבור נקודות פוליטיות מזה. ובין כל ההאשמות, הם גם הספיקו להתאבל".

לאחר הבדיחה הפוגענית והתלונות שקיבלה, חברת דיסני החליטה להשעות את תוכניתו של קימל, אך החזירה אותה לאוויר מספר ימים מאוחר יותר.