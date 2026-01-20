טראמפ: "נראה שאנחנו יודעים איפה נמצא רן גואילי"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קיים הערב (שלישי) הצהרה בה התייחס לחטוף האחרון המוחזק ברצועת עזה, רן גואילי. בדבריו, טען טראמפ כי "נראה שאנחנו יודעים איפה נמצא גואילי".

עם זאת, ממתאם השבויים והנעדרים נמסר כי משפחת גואילי מעודכנת בתמונת המצב העדכנית. "המאמצים להשבתו של רני ז"ל גיבור ישראל נמשכים ברציפות ובדרכים שונות", נמסר.

השבוע ראיינו את אחד השמות שעלו בהרכב מועצת השלום של הנשיא דונלד טראמפ ברצועת עזה, הוא של יקיר גבאי, מיליארדר ואיש עסקים ישראלי-קפרסיאי, אשר מהווה את הנציגות הישראלית היחידה במועצה. בשיחה עם i24NEWS, גורם המקורב לגבאי אמר כי הוא קיבל על עצמו את המינוי כדי ליישם את תוכניתו של טראמפ לשיקום הרצועה.

עם זאת, הגורם הדגיש כי גבאי יפעל ליישם את תוכנית טראמפ בכפיפות לפירוז רצועת עזה מנשק. כמו כן הבטיח גבאי למקורביו כי המאמצים להשבת החלל החטוף רני גואילי ז"ל לא ייפסקו.

ההודעה על המינוי של יקיר גבאי למועצת השלום בעזה הגיע מכיוונו של ג'ארד קושנר, חתנו של טראמפ ואחד מחברי הוועד המנהל של המועצה. כמו כן אמר התייחס גבאי בשיחות עם מקורביו למעורבות של קטאר וטורקיה בוועד המנהל של מועצת השלום, ואמר כי הנשיא טראמפ החליט על המינוי, והוא מכבד את ההחלטה.