בשליחות איראן: ניסה לשכור מתנקשים שיחסלו את טראמפ וביידן

איש עסקים פקיסטני הנאשם במעורבות במזימת חיסול נגד פוליטיקאים אמריקאים בכירים העיד השבוע בבית משפט בניו יורק כי ניסה לשכור מתנקשים ואף העביר להם 5,000 דולר במזומן כל זאת בשליחות משמרות המהפכה האיראנים.

על פי הדיווחים בעדותו אותו איש עסקים העונה לשם אסיף מרצ'נט, סיפר כי המזימה נרקמה בשנת 2024 וכללה כמה יעדים אפשריים, ביניהם הנשיא הנוכחי דונלד טראמפ, הנשיא דאז ג'ו ביידן, והמועמדת לנשיאות לשעבר ושגרירת ארה"ב באו"ם לשעבר, ניקי הייל. הנאשם, סיפר לחבר המושבעים כי אף מסר את הכסף למתנקשים שכירים כשלב ראשון בתוכנית. עם זאת, לדבריו, הוא העריך כי הרשויות בארצות הברית יעצרו אותו לפני שמישהו ייפגע בפועל.

"המשפחה שלי הייתה תחת איום והייתי חייב לעשות זאת", אמר מרצ'נט בעדותו, "לא רציתי לעשות זאת מרצוני החופשי". לדבריו, הוא ציפה כי ייעצר לפני שהמזימה תצא לפועל, ואף קיווה שהדבר יאפשר לו לשתף פעולה עם הרשויות בארצות הברית. לטענתו, הוא קיווה כי שיתוף פעולה כזה יסייע לו בעתיד להשיג מעמד חוקי במדינה, כולל קבלת גרין קארד.

יצוין כי התביעה בארה"ב מייחסת למרצ'נט ניסיון לבצע פיגוע טרור במסגרת מזימה רחבה יותר, במתווה ישיר לגורמים הקשורים למשמרות המהפכה האיראניים. כאמור, לפי האישום המקורי, הוא ניסה לארגן התנקשות בפוליטיקאים אמריקאים בכירים באמצעות שכירת מתנקשים.