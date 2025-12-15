תכננו לפוצץ 5 מטענים במקביל: סוכל פיגוע ענק בלוס אנג'לס

ארבעה בני אדם המשתייכים לארגון פרו-פלסטיני נעצרו בחשד לתכנון ביצוע חמישה פיגועים בלוס אנג'לס בערב השנה האזרחית החדשה - כך הודיע היום (שני) ה-FBI. גבר חמישי נעצר בניו אורלינס בחשד כי תכנן מתקפה נפרדת, הקשורה לאותו ארגון.

החשודים משתייכים לקבוצה הקיצונית "Turtle Island Liberation Front". על פי החשד, הם התכוננו לבדוק מכשירי נפץ שנוצרו בתוצרת ביתית. הארגון בו הם חברים דבק בהשקפות אנטי-ממשלתיות ואנטי-משטרתיות, ותומך ב"שחרור" מה"אימפריה האמריקנית הבלתי חוקית" של החלק הצפוני של היבשת.

סיכול המתקפה מגיע ברקע פיגוע הירי שאירע אמש באוסטרליה, בו נרצחו 15 בני אדם בחגיגות חנוכה של הקהילה היהודית בסידני. הרשויות במדינה הודיעו כי המחבלים האחראיים הם אב בן 50 ובנו בן ה-24, ברכבם אותר דגל של דאעש, וכמו כן מטענים מאולתרים. השניים תועדו בעת הפיגוע כשהם משתמשים לפחות בשלושה רובים ארוכים.