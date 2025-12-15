בין הנרצחים בפיגוע ההמוני באוסטרליה: ילדה בת 10 ושורד שואה בן 87

הרשויות באוסטרליה עדכנו הבוקר (שני) כי מספר הנרצחים בפיגוע בבונדיי ביץ' שבסידני עלה ל-15. אמש נחשף כי שני המחבלים הם סג'יד אכרם ובנו נאביד. האב חוסל בעוד הבן נוטרל ונעצר. ברכבם אותר דגל של דאעש, כמו גם מטענים מאולתרים. השניים תועדו בעת הפיגוע כשהם משתמשים לפחות בשלושה רובים ארוכים.

נכון לשעה זו הותרו לפרסום שמותיהם של שמונה נרצחים: שליח חב"ד הרב אלי שלנגר, ניצול השואה אלכס קלייטמן, טיבור ויצמן, דן אלקיים, יעקב הלוי לויטין. שליח חב"ד, שהיה גם מזכיר בית הדין בסידני, הרב יעקב הלוי לויטין, ראובן מוריסון ומתילדה בת ה-10, יהי זכרם ברוך. משרד החוץ דיווח אתמול כי בין הנרצחים בפיגוע גם אזרח ישראלי.

הרב אלי שלנגר, בן 41, יליד לונדון, היה הקורבן הראשון ששמו פורסם. שמו של אלכסנדר קלייטמן נמסר על ידי אישתו לריסה לכתבים מחוץ לבית החולים סנט וינסנט. שניהם היו שורדי שואה.

שר החוץ הצרפתי ז'אן-נואל בארו אישר את הירצחו של אזרח צרפת דן אלקיים, שהיגר לאחרונה לאוסטרליה. בפוסט מתורגם מ-X, אמר בארו כי צרפת מתאבלת עם משפחתו ואהוביו, עם הקהילה היהודית והעם האוסטרלי.

הילדה בת ה-10 שנהרגה בפיגוע זוהתה כמתילדה. דודתה, לינה, נתנה אישור ל"גרדיאן אוסטרליה" לפרסם את שמה הפרטי ואת התמונות שאושרו על ידי אמה.

פיטר מיגר, שעבד כצלם עצמאי באירוע "חנוכה ליד הים", היה מתנדב ותיק במועדן רוגבי מקומי, שפרסם הצהרה ותיאר את מותו כ"פשוט מקרה קטסטרופלי של להיות במקום הלא נכון ובזמן הלא נכון".

https://x.com/i/web/status/2000221826446926048 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

ראובן מוריסון היגר מברית המועצות לשעבר לאוסטרליה בשנות ה-70. אתר חב"ד דיווח כי חילק את זמנו בין סידני למלבורן, והיה "איש עסקים מצליח שמטרתו העיקרית הייתה לתרום את הכנסותיו לצדקה היקרות לליבו".