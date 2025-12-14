עדת ראייה בזירת הפיגוע בסידני ל-i24NEWS: "זה כמו 7.10"

הפיגוע בבונדי ביץ' שבאוסטרליה גבה את חייהם של תשעה נרצחים עד כה, באירוע הדלקת נרות של חב"ד. עשרות נפצעו, ואחד הנרצחים הוא שליח חב"ד באוסטרליה אלי שלנגר. שגיא בן ישי, עדת ראייה מזירת הפיגוע, סיפרה ליונתן רוה ב-i24NEWS. "ירו עלינו כמו ברווזים".

היא סיפרה ליונתן רוה במשדר המיוחד של i24NEWS: "אנחנו נסערים. הגעתי לשם 20 דקות אחרי, היו שם הרבה חברים שלי שהילדים שלהם היו תקועים במבנה, והם רצו לחפש אותם. האירוע כבר לקראת הסוף. הבנתי שתפסו את שני הצלפים, זה היה כמו 7.10, היו צלפים שירו עלינו כמו ברווזים. ממה שאני יודעת, תמיד באירועים של היהודים יש אבטחה, אבל אני אף פעם לא רואה אותם עם נשק", סיפרה.

"הדבר היחיד שהם יכולים לעשות, זה להזעיק את המשטרה ולחכות. העדכון האחרון שאני שמעתי מדבר על עשרה נרצחים ו-25 פצועים. היו הרבה ילדים. הם ירו בילדים, היו הרבה משפחות, חגיגה של חנוכה. מוזיקה, סופגניות, זה היה אירוע של משפחות וילדים. עדיין לא יודעים אם יש נרצחים בין הילדים, אבל שמעתי שירו עליהם.

"זה נורא מפחיד, שוק, אני הייתי אמורה להגיע לשם היום מאוחר יותר, קבעתי עם כמה חברים, אבל דחיתי את השעה, ואז פתאום אני מתחילה לשמוע מלא סירנות. אני גרה חמש דקות משם, וטסתי לשם. היו שם אולי מעל 60 משטרות ואמבולנסים. התחלתי לשלוח למשפחה שלי בישראל עדכונים. המשטרה התחילה לפנות את האנשים", שיתפה.

היא סיפרה על הבלגן ששרר במקום: "היו מלא אנשים, כולם מבוהלים. הרבה אנשים חיפשו את הילדים שלהם, ילדים חיפשו את ההורים, כולם רצו לכל הכיוונים. זה אירוע של חב"ד שקורה כל שנה. זאת מסורת. בבונדי ביץ', כולם מגיעים לשם.

"כולנו ידענו שיקרה משהו כזה, ככל שאנחנו רואים את היחסים בין ממשלת ישראל לממשלת אוסטרליה לא טובים כמו שהיו. הם היום פחות. אנחנו שואלים איך לא היה מודיעין? איך לא היה מודיעין? לקח הרבה זמן עד שהגיעו המשטרה".