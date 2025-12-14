הכתובת הייתה על הקיר: האירועים האנטישמיים באוסטרליה שקדמו לפיגוע הרצחני

מאז תחילת המלחמה בעזה, נרשמה שורה ארוכה של תקריות אנטישמיות באוסטרליה - שריפה של בתי כנסת, השחתת מסעדות, ריסוס צלבי קרס. השיא הגיע היום (ראשון) כשפיגוע ירי המוני גבה את חייהם של תשעה בני אדם בחגיגות חנוכה של הקהילה היהודית בסידני שבאוסטרליה.

ישראל טוענת כבר זמן מה שממשלת הלייבור האוסטרלית לא עושה מספיק כדי להילחם באנטישמיות ובהתקפות. בחודש אוגוסט האחרון ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף את ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבנזי וכתב: "ההיסטוריה תזכור את אלבניזי בזכות מה שהוא: פוליטיקאי חלש שבגד בישראל ונטש את יהודי אוסטרליה".

במכתב נפרד, כתב רה"מ: "אחרי טבח 7 באוקטובר החלו תומכי חמאס ואנשי שמאל קיצוני בקמפיין הטרדה, ונדליזם ואלימות נגד יהודים בכל העולם. באוסטרליה הקמפיין הוחרף במשמרת שלך. הקריאה שלך למדינה פלסטינית שופכת דלק על המדורה. זאת לא דיפלומטיה אלא פייסנות. זה נותן פרס לטרור של חמאס, מקשיח את סירובם לשחרר את החטופים, מחזק את אלה המאיימים על יהודי אוסטרליה ומעודד את שנאת היהודים שאורבת כעת ברחובותיכם".

בחודש שעבר, הפגנה נאו-נאצית, בהשתתפות עשרות בני אדם, התקיימה באוסטרליה מחוץ לפרלמנט של מדינת ניו סאות' ויילס, לאחר שאושרה על ידי המשטרה המקומית. שתי שורות של גברים לבושים במעין מדים שחורים עמדו בשערי הכניסה לפרלמנט בסידני, והציגו שלט הקורא ל"ביטול הלובי היהודי".

בחודש יולי, גבר שרף דלת של בית כנסת במלבורן בזמן ש- 20 מתפללים שהו בפנים. הקבוצה ערכה ארוחת שבת באותו זמן, לציון כניסת יום המנוחה היהודי. כבאים שהגיעו למקום כיבו את השריפה והחשוד נמלט.

כאמור, אירוע ירי המוני אירע היום בחגיגות חנוכה של הקהילה היהודית בסידני. לפי הדיווחים, ישנם 9 נרצחים במקום ומעל 25 פצועים. אחד המחבלים חוסל, שניים נוספים נעצרו. גורם במשטרת ניו סאות' ווילס אישר כי אחד המחבלים בפיגוע הוא גבר ממוצא פקיסטני. באוסטרליה מדווחים כי צוות חבלנים מנטרל מטען שנמצא באחד הרכבים הסמוכים לזירת הפיגוע.

שליח חב"ד אלי שלנגר הוא אחד הנרצחים. כמו כן, דווח כי בנו של ח"כ צביקה פוגל מעוצמה יהודית נכח בפיגוע. בישראל ובעולם מזועזעים מהאירוע המחריד, באוסטרליה הגיבו אך ראש הממשלה במדינה לא התייחס לעצם קיום האירוע של הקהילה היהודית בעיר.

ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבניזי, התייחס לאירוע מבלי להזכיר את הקהילה היהודית או את העובדה שמדובר בפיגוע אנטישמי. "המראות בבונדי מזעזעים ומטרידים. המשטרה וכוחות החירום נמצאים בשטח ועומדים להציל חיים. מחשבותיי עם כל אדם שנפגע. אנו עובדים עם משטרת ניו סאות' ויילס ונספק עדכונים נוספים ככל שיאושר מידע נוסף. אני קורא לאנשים בסביבה לעקוב אחר המידע ממשטרת ניו סאות' ויילס", כתב.

נשיא המדינה, יצחק הרצוג, מסר: "אנחנו התרענו שוב ושוב לממשלת אוסטרליה על הצורך לעקור משורש את האנטישמיות הפושעת והמתפשטת באוסטרליה".