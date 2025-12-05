מעוטף עזה ועד ניו יורק: כל הדרך למרתון המרגש מאין כמוהו

כשהמונים סחוטים מריצה מסביבו, שלף אורי וולפסטל דגל גדול ועליו תמונת אחיו, סרן אריאל וולפסטל, שנפל במלחמה בעזה. זה היה הניצחון שלו אחרי חצי שנה של אימונים מפרכים, שבסופם צלח את מרתון ניו יורק, כשדמותו של אחיו מלווה אותו. בכתבה ששודרה הערב (שישי) ב"קבינט שישי", כתבנו רועי כץ התלווה אליו, יחד עם עוד עשרות ישראלים, בשיתוף עמותת שלווה, להכנות למרתון שכמוהו עוד לא היה - מיישובי העוטף ועד לתפוח הגדול. המרוץ לחיים: צפו בכתבה - בראש העמוד