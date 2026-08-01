עליית מדרגה נוספת נרשמה היום (שבת) במתיחות במזרח התיכון ובמפרץ הפרסי, כאשר בכיר בצבא האמריקני צוטט ב"וושינגטון פוסט" כשהוא מזהיר מכך שהצי מתוח עד הקצה - וחסרים לו כוחות ימיים כדי שיוכל להגן על ישראל במקרה של מתקפה איראנית.

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על פי הדיווח, מפקד פיקוד אירופה של צבא ארצות הברית, הגנרל אלכסוס גרינקביץ', הזהיר השבוע את הפנטגון כי חסרים לו כוחות ימיים מספיקים כדי להמשיך ולהגן על ישראל מפני מתקפת טילים איראנית.

עוד נטען כי הבכיר האמריקני הודיע לפנטגון כי ללא תגבור הכוחות במשחתת נוספת - הוא ייאלץ לבחון בהגנה על ארצות הברית - במקום על ישראל.

גורם אמריקני אמר כי "ההודעה של גרינקביץ' עולה בקנה אחד עם פניות קודמות של גנרלים בכירים בצבא לפנטגון, בהן הציפו סיכונים הדורשים את מעורבותה של וושינגטון".