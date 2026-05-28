פרשת הזהב ב-CIA: מטילים בשווי 40 מיליון דולר נמצאו בבית בכיר

בכיר לשעבר בסוכנות הביון המרכזית של ארה"ב (CIA), דייוויד ראש, נעצר בשבוע שעבר לאחר שסוכני ה-FBI פשטו על ביתו במסגרת חקירה פלילית. במהלך החיפוש בדירתו, שנערך ב-18 במאי, נדהמו הסוכנים לגלות כ-303 מטילי זהב ששוויים המוערך עולה על 40 מיליון דולרים. בנוסף למטילים, תפסו החוקרים בביתו עוד כ-2 מיליון דולרים במזומן וכן 35 שעוני יוקרה.

כתב האישום יוצא הדופן מייחס לראש סעיף של גניבת כספי ציבור. על פי התלונה, בין נובמבר 2025 למרץ השנה, ניצל החשוד את תפקידו בסי-איי-אי כדי לבקש מהממשל סכומי עתק של מטבע חוץ ומטילי זהב לטובת "הוצאות עבודה", אך הסוכנות לא הצליחה לאתרם בהמשך.

במקביל לפרשת הזהב, החקירה חשפה כי ראש הונה את המערכת במשך עשורים ושיקר כבר ב-1997 כשנרשם לצי, תוך הצגת גיליונות ציונים מזויפים מאוניברסיטת קלמסון. בהסתמך על התואר הפיקטיבי, הוא מונה לקצין במילואים ואף הגיש שלוש בקשות עבודה שונות לממשל הפדרלי ולאישורים ביטחוניים, תוך שהוא ממציא תארים נוספים מאוניברסיטת RPI ומבית הספר של הצי ללימודי מוסמכים.

בשל התואר לכאורה שלו, ראש הוצב כקצין במילואים של חיל הים האמריקאי בשנת 2004 ושוחרר בכבוד בשנת 2015.

בשנת 2018 ניסה ראש להתקבל לשירות המנהלים הבכיר וטען בכזב כי הוא בוגר בית הספר לטייסי ניסוי של חיל האוויר, ואף מנהל בפועל ארגון ניסויי נשק משותף של הצבא והצי הכולל 145 עובדים ו-18 כלי טיס. האף-בי-איי חשף כי מעבר לכך שמעולם לא שירת כטייס, ראש אף הציג מצג שווא לפיו הוא עדיין משרת במילואים למרות שכבר שוחרר בכבוד, ובכך שלשל לכיסו במרמה עשרות אלפי דולרים כפיצוי על ימי חופשה צבאית.