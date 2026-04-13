בגלל "נשק גרעיני לאיראן": טראמפ זועם על האפיפיור - "לא רוצה אותו"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תקף הבוקר (שני) את האפיפיור לאו ה-14 בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות בו כתב כי "אני לא רוצה אפיפיור שחושב שזה בסדר שלאיראן יהיה נשק גרעיני". הדברים מגיעים בתגובה לכאורה לנזיפותיו של המנהיג הדתי במדיניות וברטוריקה שלו בצל המלחמה עם איראן.

נזכיר כי בשבוע שעבר טראמפ הכריז שעות בודדות לפני סוף הדד-ליין שנתן לאיראן כי "ציוויליזציה שלמה תמות הלילה, ולא תוחזר לעולם". לדבריו, אף שאינו רוצה בתרחיש כזה,"זה כנראה יקרה", תוך שהוא מצביע על רגע מכריע בעל השלכות היסטוריות רחבות.

האפיפיור גינה בתגובה את האיומים, ובעבר אף התנגד לניסיונותיהם של בכירים בממשל טראמפ למסגר את המלחמה במונחים נוצריים.

עם זאת, באותו פוסט ברשתות החברתיות, הנשיא רמז גם לאפשרות של שינוי: "כעת, כשיש שינוי משטר מוחלט, שבו מוחות שונים, חכמים יותר ופחות רדיקליים שולטים - אולי משהו מהפכני ונפלא יכול לקרות". הוא הוסיף כי מדובר ב"אחד הרגעים החשובים ביותר בהיסטוריה הארוכה והמורכבת של העולם", וסיכם בהתייחסות לאיראן: "47 שנים של סחיטה, שחיתות ומוות - סוף סוף יסתיימו. אלוהים יברך את העם הגדול של איראן".

כמו כן, הבוקר כוחות פיקוד המרכז של ארה"ב (CENTCOM) הודיעו שיתחילו ליישם מצור על כל התנועה הימית הנכנסת והיוצאת מנמלי איראן ב-13 באפריל בשעה 17:00 בהתאם להכרזת הנשיא טראמפ. על פי דיווח ברויטרס, איראן סירבה לתנאי הגרעין והפרוקסי במשא ומתן תוך איומים במלחמה, בעוד הירי לצפון נמשך ונתניהו קיים הערכת מצב בלבנון עם שר הביטחון והרמטכ"ל.