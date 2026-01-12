הצתת בית הכנסת במיסיסיפי: החשוד עשה זאת בשל "קשריו ליהדות"

החשוד בהצתת בית הכנסת הגדול במיסיסיפי טען שעשה זאת בשל "קשריו של המקום ליהדות", כך דיווח הערב (שני) ה-FBI במסמך לבית משפט. בנוסף, החשוד כינה את הבניין "בית כנסת של השטן".

סטיבן ספנסר פיטמן הואשם בפגיעה מכוונת או הרס של בניין באמצעות אש. הלהבות פרצו בשעות הבוקר המוקדמות של יום שבת בבית הכנסת "בית ישראל" בג'קסון, מיסיסיפי, המקום היה סגור באותה שעה. זמן קצר לאחר מכן, הרשויות מסרו שהאש הייתה מעשה הצתה. לא היו נפגעים, אך החשוד טופל בבית חולים עקב כוויות, שם גם נעצר ביום שבת.

"בית ישראל" נוסד ב-1860, והוא בית הכנסת היהודי הגדול ביותר במדינה. בשנת 1967 היה מטרה לפיגוע של ארגון הקו-קלוקס-קלאן הדוגל בעליונות לבנה-נוצרית, תגובה לתפקידה של הקהילה היהודית במיסיסיפי בפעילויות למען זכויות האזרח. הקהילה חולקת את הבניין הנוכחי שלה עם מכון גולדרינג/וולדנברג לחיים יהודיים בדרום, ארגון ללא מטרות רווח המשרת קהילות יהודיות ברחבי המדינה, כך ציין ה-FBI בתצהיר.

בית הכנסת ניזוק במהלך הלילה (שבת-ראשון) באופן משמעותי לאחר ההצתה. נזק רב נגרם לספריית בית הכנסת, כמו גם למספר ספרי תורה. ראש עיריית ג'קסון אמר בהצהרה על האירוע: "מעשי אנטישמיות, גזענות ושנאה דתית הם התקפות על ג'קסון כולה ויטופלו כמעשי טרור נגד בטיחות התושבים וחופש הפולחן שלהם".