ארה"ב מזועזעת: הנערה המחייכת - אחראית לרצח אכזרי של אם לחמישה

אמאיה "קוקי" דיאז - הצעירה מבין שלוש הנשים המואשמות ברצח האכזרי של אם לחמישה בטקסס – הייתה זו שאחזה בסכין במהלך התקיפה המזעזעת לאור יום, כך חושפים מסמכי בית המשפט פורסמו ב"ניו יורק פוסט".

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ביום שישי קבע שופט בטקסס ערבות של 5 מיליוני דולרים לכל אחת מהן – קוקי בת ה-19, לצד אחותה קיטי מיה דיאז בת ה-21, וחברתן קיאנדרה רנה פאז בת ה-21 – בגין סעיפי אישום של רצח מדרגה ראשונה. זאת לאחר שהמשטרה מסרה כי קוקי דקרה שוב ושוב את קרוליין "קארו" פנייה בת ה-32 במהלך ויכוח שהתגלע בעיר הגבול הקטנה דל ריו בצהרי יום חמישי.

פאז סיפרה למשטרה כי פנייה "הגיעה לביתה במטרה להתחיל קטטה", כך לפי כתב האישום.

תיעוד ממצלמות אבטחה שהשיגו החוקרים מאוחר יותר הראה את טנדר הדודג' השחור של פנייה נוסע לעבר ביתה של פאז, כשזמן קצר לאחר מכן הגיעו למקום קוקי וקיטי.

בסרטון נראית קוקי כשהיא דוקרת את האם בגבה, כשקיטי ופאז מצטרפות ומכות אותה בפניה. היא פונתה לבית החולים ושם נפטרה מפצעיה.