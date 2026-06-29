ביום ששוחרר ממעצר: החשוד ברצח ליה מלכה - נאשם באיומים

ביום שבו הוחלט לשחררו למעצר בית מלא בשל קשיים ראייתיים בתיק רצח בת זוגו לשעבר, ליה מלכה ז"ל, הוגש היום (שני) כתב אישום חמור נגד החשוד, חן כהן. כתב האישום, הכולל שלושה אישומים שונים בעבירות איומים, מבוסס על עשרות הודעות טקסט והקלטות קוליות מצמררות ששלח כהן לליה ולהוריה כחודשיים וחצי עד שלושה חודשים לפני החיסול בכביש 20.

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למרות כתב האישום הנוכחי, כהן עדיין מוגדר כחשוד במעורבות ברצח, אולם ההליך המשפטי שהוגש נגדו היום מתמקד אך ורק במסכת האיומים המאיימת שקדמה לאסון.

95 הודעות בשעתיים וחצי: האיומים על ההורים

על פי עובדות כתב האישום, ב-20 במרץ 2026, פתח כהן במתקפת איומים חסרת תקדים נגד אביה של ליה. בתוך כשעתיים וחצי בלבד, בין השעות 20:23 ל-22:59, שיגר כהן לאב לא פחות מ-95 הודעות וואטסאפ שונות, והמשיך לשלוח הודעות נוספות גם בימים שלאחר מכן.

באותן הודעות הציג כהן קו אגרסיבי ומאיים במיוחד, כשהוא קושר בין נקמה אישית לפגיעה בילדיו של האב:

בין ההודעות ששלח לאביה של ליה ב-20 במרץ, כחודשיים וחצי לפני הרצח:

“גם אתה לא תראה את הילדה שלך אני מבטיח לך”

“שן תחת שן, עין תחת עין, ילדה תחת ילדה”

“לקחתם לי את הילדה. לבריאות. נסיים את הסיפור הזה. גם לך תהיה אותה בעיה”

“חציתם גבולות. ואני אחצה איתכם גבולות”

“אין חוקים. אני אפגע לך בילדים. עד היום ויתרתי לך, מהיום אין ויתורים. אני אתם ואלוהים והמשטרה”

“פגעתם לי בילדה. אני אפגע לך בילדים. מיום ראשון אין חוקים. אין חוקים יותר”

״אני אשב בשבילה 200 שנה”

“עד עכשיו לא נתתי אור ירוק. ממוצאי שבת יש אור ירוק”

“בשביל לנקום על היילי אני אשב בבית סוהר שנים אין לי בעיה”

יומיים לאחר מכן, ב-22 במרץ, שלח כהן הודעה נוספת לאביה של ליה:

“יום אחד הילדים שלך לא ישבו איתך בשולחן קידוש.”

באותו ערב, 20 במרץ, שלח גם לאמה של ליה עשרות הודעות, ובהן:

“אני אשחק בילדים שלכם אל תדאגו”

“תשנו עם עיניים פתוחות”

מכתב האישום עולה כי האיומים לא נעצרו בהורים. בסוף חודש אפריל, כחודש בלבד לפני שרכבה של ליה פוצץ באמצעות מטען חבלה סמוך למחלף חולון, החל כהן לאיים ישירות גם על המנוחה עצמה.

בהתכתבות ישירה בין השניים ב-29 באפריל, כתב כהן לליה:

חן: “אין משטרה. לא יעזור”

ליה: “הם ידאגו לאיומים שלך”

חן: “את שמה את אבא שלך בפרונט”

חן: “את טועה ליה”

“יש דד ליין… אל תתעסקי עם משהו שגדול עלייך”

למחרת, ב-30 באפריל, שלח לה כהן הודעה קולית קשה שבה אמר: “בוקר טוב יא גנבת מסריחה. אבא שלך תמיד מגן על עצמו, הוא לא חושב על השאר. אני נודר נדר בהיילי נודר נדר שהיא תמות”.

הגשת כתב האישום מגיעה בטיימינג דרמטי, פחות מ-24 שעות לאחר שהיחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז מרכז הודיעה כי כהן ישוחרר למעצר בית מלא. כהן נעצר במקור בחשד שעמד מאחורי הטמנת המטען ושילח עבריינים לפוצץ את רכבה של ליה, אך לאורך כל הדרך הכחיש כל קשר, הציג אליבי וסירב לפתוח את הטלפון הנייד שלו – דבר שהוביל לקשיים ראייתיים משמעותיים בתיק הרצח.

אביה של ליה הגיב ל-i24NEWS: "זו התנהלות כושלת של המשטרה מתחילת הדרך. אמרנו שיהיה אסון. איך יכול להיות שבן אדם מאיים חמש שעות ברצף, ואני נמצא בתחנת המשטרה ליד החוקרת ומראה לה שהוא מתקשר, והיא אומרת לי 'אל תיגע בטלפון'? הוא איים שירצח את הבת שלו ומה עשו לו אז? הרחקה של 15 יום בלבד. דברים שקשה להעלות על הדעת".

עורך הדין עדי כרמלי, המייצג את משפחת מלכה, מסר: "מדובר בכישלון נוסף של משטרת ישראל שלא מסוגלת לספק ביטחון אישי לאזרחי המדינה. כישלון שהתחיל בטיפול לקוי בתלונות שהוגשו בתחנת ראשון לציון חודשים לפני הרצח והסתיימו בהיעדר תוצאות בחקירה. בקרוב נגיש תביעת ענק בשם המשפחה שתפרט את כל המחדלים".

מנגד, סנגוריו של כהן, עורכי הדין ראיס אבו סייף ועמיר קמחי, מסרו בקור רוח: "הצדק יצא לאור". מהמשטרה נמסר כי שחרורו של כהן למעצר בית אינו מעיד על סיום החקירה או על הסרת החשד נגדו בתיק הרצח, וכי חוקרי הימ"ר ממשיכים לפעול באופן אינטנסיבי להגעה לחקר האמת.