פרסום ראשון: בן זוגה לשעבר של ליה מלכה החשוד ברציחתה - ישוחרר ממעצר

תפנית דרמטית בחקירת הרצח של ליה מלכה ז"ל, שנהרגה בפיצוץ רכבה בכביש 20 סמוך למחלף חולון: כמעט חודש לאחר שנעצר בחשד למעורבות ישירה בחיסול, בן זוגה לשעבר ישוחרר מחר (שני) למעצר בית מלא. ל-i24NEWS נודע כי הערב עודכנו סנגוריו של החשוד על ידי היחידה החוקרת על ההחלטה, לאחר שמעצרו הוארך שוב ושוב מאז האירוע.

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מיד לאחר מכן, פרסמה משטרת ישראל הודעה רשמית המאשרת את דבר השחרור ומסרה: "בהתבסס על התשתית הראייתית הקיימת בשלב זה של החקירה, החליטה היחידה החוקרת לשחרר את החשוד למעצר בית מלא. יודגש כי החלטה זו אינה מעידה על סיום החקירה או על הסרת החשד, והחקירה ממשיכה להתנהל באופן אינטנסיבי".

הקשיים הראייתיים בתיק והעברת החקירה לימ"ר

החשוד נעצר לאחר שבמשטרה סברו כי הוא זה שעמד מאחורי פיצוץ מטען החבלה הקטלני ושילח את העבריינים שביצעו את ההטמנה בפועל. לאורך כל חקירותיו הכחיש החשוד כל קשר למעשה, מסר אליבי מפורט לחוקרים, ואף סירב באופן עקבי למסור את קוד הגישה לטלפון הנייד שלו.

במשטרה מבהירים כי חקירת הרצח, שאירע במקור בגזרת מחוז תל אביב, הועברה בהחלטת המפכ"ל ומפקד מחוז מרכז לטיפול של היחידה המרכזית (ימ"ר) במחוז מרכז, שביצעה את המעצר עוד באותו היום. עם זאת, על אף מגוון הממצאים שנאספו בשבועות האחרונים, התיק נתקל בקשיים ראייתיים משמעותיים שהובילו לבסוף להחלטה שלא לבקש שוב את הארכת מעצרו מאחורי סורג ובריח.

בימ"ר מרכז מדגישים כי החקירה נמשכת באופן מואץ במטרה להגיע לחקר האמת ולהעמיד לדין את כלל המעורבים. נזכיר כי לבקשת המשטרה, בית משפט השלום בראשון לציון הוציא צו איסור פרסום גורף בתיק, האוסר לפרסם כל פרט מפרטי החקירה וכן כל פרט העלול לזהות את החשודים. הצו יעמוד בתוקפו עד ל-3 ביולי.

סנגוריו של החשוד, ראיס אבו סייף ועמיר קמחי: "הצדק יצא לאור".

אביה של ליה מלכה בתגובה לפרסום, אמר ל-i24NEWS: "התנהלות כושלת של משטרת ישראל מתחילת הדרך. מעצם הגשת התלונות שלנו, כולל של ליה. אמרנו שיהיה אסון. כשהוא בא ומסגיר את עצמו במקום לבדוק מה עם אשתו. ב-10:40 הוא כבר היה בתחנת משטרת ראשון, שעה ועשרים אחרי הפיצוץ הוא הסגיר את עצמו כשאני ואשתי רצנו לראות מה עם הנכדה. לוקחים אותו ומחבקים אותו במשטרה.

"כל ההתנהלות קלוקלת לחלוטין. מידרו אותי מכל שיח, אף אחד לא היה מוכן לדבר איתי. רק היום אשתי הצליחה לדבר עם מי שמטפל בחקירה, לראשונה מאז תחילת החקירה. עליי יש איומים מפורשים שהוא ירצח אותי, על הבן שלי, הבנות שלי, החתן שלי. איפה המשטרה?? איך יכול להיות שבן אדם מאיים חמש שעות ברצף ואני נמצא בתחנת משטרה ליד החוקרת ומראה לה שהוא מתקשר והיא אומרת לי אל תיגע בטלפון?הוא מאיים שהוא ירצח את הבת שלו, את הבת שלו ומה עושים? הרחקה 15 יום מאשתו. דברים שקשה לעלות על הדעת איך מערכת כזאת מתנהלת", הוסיף האב.

מעו"ד עדי כרמלי המייצג את משפחת המנוחה נמסר בתגובה: "מדובר בכישלון נוסף של משטרת ישראל שלא מסוגלת לספק ביטחון אישי לאזרחי המדינה. כישלון שהתחיל בטיפול לקוי בתלונות שהוגשו בתחנת ראשון לציון חודשים לפני הרצח והסתיימו בהיעדר תוצאות בחקירת הרצח. בקרוב אגיש בשם המשפחה תביעה שתפרט את כל המחדלים, לא נפסיק לפעול בכל דרך חוקית עד שנביא צדק לליה ז״ל".