המנסרת מטקסס: אישה מואשמת ברצח בן זוגה; אביה סייע בביתור ובהעלמת הגופה

פרשת רצח מזעזעת מטלטלת את העיר סן אנג'לו שבטקסס: אודרי טרונקוסו, בת 31, נעצרה בשבוע שעבר באשמת ברצח וביתור של בן זוגה לחיים, רולנד מת'יו שפרד בן ה-34.

שעות ספורות לאחר מכן, הודיעה המשטרה המקומית כי עצרה גם את אביה של החשודה, מריו ואלדס טרונקוסו בן ה-54, בחשד שסייע לה להעלים את שרידי גופתו של שפרד. מפקד משטרת סן אנג'לו, טראוויס גריפית', תיאר את הפרשה הקשה כאחד ממקרי הרצח האלימים ביותר שנראו באזור בזמן האחרון.

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החקירה נפתחה בעקבות דיווח אנונימי שהוביל את השוטרים לפח אשפה במתחם דירות, אשר רוקן לפני הגעתם. החוקרים איתרו את משאית הזבל שפינתה את הפח, ובתוכה גילו בגדים מגואלים בדם טרי ופיסת שטיח גדולה עם כתמי דם נרחבים.

הממצאים הללו העניקו למשטרה עילה לחיפוש בביתה, שם נעצרה אודרי, אשר לפי החשד רצחה את בן זוגה יומיים קודם לכן. במהלך חקירתה, היא אף הודתה בפני החוקרים כי ירתה בשפרד ודקרה אותו למוות.

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לאחר הרצח, ניסתה החשודה להסתיר את הגופה ולבתר אותה, כאשר חלק משרידיו של הקורבן אותרו בהמשך על ידי החוקרים בתוך אתר הטמנת פסולת (מזבלה). לפי הרישומים הרשמיים, אודרי מוחזקת כעת במעצר תחת ערבות גבוהה של שני מיליון דולרים, בעוד שאביה מוחזק תחת ערבות של 100 אלף דולרים בגין סיוע בשיבוש והעלמת ראיות פיזיות.

הרשויות מסרו כי קיים מניע ידוע לרצח, אך הוא נשמר חסוי עד לאימותו המלא על ידי החוקרים ולא רק על סמך עדות החשודה. חקירת המקרה נותרת פעילה, והבלשים ממשיכים לבחון רמזים כדי לקבוע האם טרונקוסו פעלה לבדה.