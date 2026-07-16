שדרני חדשות נדרשים להישאר רגועים תחת מצבי לחץ במקרים רבים, אבל כנראה שהכתבת רייצ'ל מניטוף שברה שיא חדש כשדיווחה על גל החום הצפוי.

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במהלך שידור על מזג האוויר בתחנת הטלוויזיה KYLA שיושבת בלוס אנג'לס, מקק טיפס על הכתבת, שנשארת רגועה - ולרגע נראה שהיא אפילו לא שמה לב לנוכחותו. המקק טיפס על חולצתה, זחל על עורה, וכמעט ונכנס לה לחולצה - כשהחליט להתיישב על המיקרופון ולהתעופף מהמקום.

מיד עם סיום השידור, היא מאבדת את השלווה, מעיפה את המיקרופון, ומנסה לוודא שהמקק לא נשאר על גופה. באולפן החמיאו לה על השלווה, ואחת הנוכחות באולפן אף ציינה: "הם יכולים לעוף? לא ידעתי שהם יכולים לעוף!".