"כמו סרט אימה דל תקציב": עיר שלמה במצור על ידי אלף נחשים ארסיים | צפו

סופת הטייפון העוצמתית "מייסאק" שפקדה את דרום סין בשבוע האחרון הובילה לשיטפונות קטלניים שגבו את חייהם של לפחות 39 בני אדם, אך עבור מיליון תושבי העיר הנגז'ו, האסון הוליד גם סיוט מתחולל בדמות כ-900 נחשים שנמלטו מחוות גידול באזור.

תיעודים מדאיגים שהעלו תושבים לרשתות החברתיות הראו את הזוחלים, רבים מהם נחשי קוברה ארסיים, שוחים ברחובות המוצפים כשראשיהם מורמים מעל המים. צפו בתיעודים:

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הרשויות, שתחילה ניסו להמעיט בחומרת האיום, החלו להפיץ אזהרות דחופות לתושבים, הזניקו לוכדי נחשים מקצועיים ותגברו את מלאי הציוד הרפואי וחיסוני הסיוב הנגדי (אנטי-ארס) בבתי החולים, לאחר שאישה אחת כבר קיפחה את חייה כתוצאה מהכשה קטלנית.

הנגז'ו ומחוז גואנגשי כולו נחשבים למרכז גידול נחשים משמעותי בסין, המשמש בעיקר לתעשיות הרפואה והרוקחות, ובשנת 2020 נרשמו באזור כ-20 מיליון נחשים בלמעלה מ-14 אלף חוות. חבר בצוות אזרחי ללכידת נחשים סיפר לליקוט החדשות הממלכתי "בייג'ינג ניוז" כי צוותו הקטן עבד ברציפות במשך יומיים ולכד בין 2,000 ל-3,000 נחשים, רובם נחשי זעמן לא ארסיים שמצאו מקלט בפינות הבתים.

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סוכנות הידיעות הממלכתית "שינחואה" פרסמה הנחיות לציבור והמליצה לפזר אבקות דוחות נחשים בכניסות לבתים, כאשר הרשויות מדגישות כי "מרבית הנחשים מעדיפים סביבה קרירה ולחה ובדרך כלל אינם תוקפים בני אדם ללא התגרות".

מעבר לנחשים, ההצפות גרמו לכאוס מוחלט בקרב בעלי החיים באזור; למעלה מ-16 אלף חזירים נסחפו בזרם, וגן החיות הפרטי "גויגאנג" הוצף לחלוטין והוביל לבריחתם של זברות, יענים, דביבונים וחמורים.

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בעוד שחלק מבעלי החיים שוטטו פוחדים ברחובות, עובדי גן החיות סיכנו את חייהם כדי לנעול את כלובי הטורפים, משימה שהסתיימה בטרגדיה כאשר שלושה אריות טובעים למוות בכלובם. כעת, כשהמים מתחילים לסגת, תושבי האזור מנסים לחזור לשגרה תחת החשש הכבד כי נחשים ובעלי חיים נוספים עדיין מסתתרים במקומות בלתי צפויים.