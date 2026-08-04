המועמד הקיצוני נגד ישראל: האם מוסלמי פרוגרסיבי יתמודד על מושב בסנאט?

המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית תכריע הלילה (שלישי) האם לשגר להתמודדות על מושב בסנאט במישיגן בנובמבר מועמד אנטי ישראלי קיצוני בשם עבדול אל-סייאד. הערב ב"מהדורה המרכזית", כתבנו עמיחי שטיין הסביר - למה זה משמעותי: הדמוקרטים מנצחים כבר עשורים במרוץ לסנאט במדינת המפתח הזו - ואילו טראמפ ניצח בה בבחירות הכלליות.

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מישיגן היא מדינה כללית שלא מוגדרת דמוקרטית, ולכן אם המועמד הדמוקרטי המוביל, שונא ישראל, ייבחר למושב בסנאט בבחירות בנובמבר, זה יכול להיות רע מאוד לישראל.

את נקודת המבט הקיצונית שלו הוא שיתף לאחרונה בראיון לרשת CBS, כשנשאל האם לישראל יש זכות להתקיים: "היא קיימת, השאלה היא האם אנו רוצים שהכסף שלנו יישלח למדינה שמבצעת רצח עם ואפרטהייד, במקום להשקיע בילדים שלנו. אני רוצה שהכסף שלי יושקע במישיגן ולא יישלח לחו"ל כדי להרוג פלסטינים".