דיווח: ענקיות הטכנולוגיה הסתירו את שערוריות המועמד האנטי ישראלי לסנאט

מחקר חדש של ארגון המחקר והמדיה השמרני (Media Research Center) חושף כי אפל ניוז וגוגל ניוז, שתיים מפלטפורמות התוכן הפופולריות ביותר בארה"ב, צנזרו והסתירו באופן שיטתי עשרות כתבות שליליות על גרהאם פלטנר, המועמד הדמוקרטי לשעבר לסנאט במדינת מיין.

לפי ממצאי המחקר, שפרטיו התפרסמו בFox News, בין החודשים נובמבר למאי, ענקיות הטכנולוגיה לא קידמו לפחות 112 כתבות תחקיר של כלי תקשורת שמרניים ופרסמו "אפס סיפורים" על שרשרת השערוריות של המועמד שכללו חשיפת קעקוע נאצי של יחידת האס-אס והתבטאויות פוגעניות ברשת רדיט נגד קורבנות תקיפה מינית.

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נשיא ארגון MRC, דיוויד בוזל, תקף בחריפות את הפלטפורמות והאשים אותן בניהול "רשת הגנה" עבור פלטנר, מתוך ניסיון להעלים עין מהעבר הבעייתי שלו כל עוד הוא נחשב לתקוות השמאל להדחת הסנאטורית המכהנת סוזן קולינס.

"במשך חודשים, כשרשתות הבינו שהוא הדמוקרט היחיד שיכול לנצח, שתי אפליקציות החדשות החזקות באמריקה קברו שערורייה אחר שערורייה", האשים בוזל, "ואז הסקרים התהפכו, פלטנר הפך לנטל, ופתאום הבלאקאאוט הסתיים - לשיקול דעת עיתונאי לא היה שום קשר לזה".

לפי המחקר, הצנזורה נשברה רק בסוף מאי, לאחר חשיפת הניו יורק טיימס על הודעות מיניות בוטות ששלח מחוץ לנישואיו, ובשלב שבו בכירי המפלגה כמו ברני סנדרס ורו קאנה כבר התקשו לגונן עליו.

הקמפיין של פלטנר קרס סופית והוא הודיע על פרישתו בשבוע שעבר, לאחר ששתי בנות זוגו לשעבר העלו נגדו האשמות קשות: לינדסי פיפילד האשימה אותו בהתעללות פיזית ובהסרת קונדום במהלך יחסים ללא הסכמתה או ידיעתה, וג'ניפר רסיקוט האשימה אותו בפומבי באונס שביצע בביתה בשנת 2021 כשהיה שיכור.

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פלטנר, מצידו, פרסם הודעה ברשת X שבה סירב לקחת אחריות, הכחיש את הטענות, וטען כי מדובר בחיסול פוליטי מתוזמן של "הממסד התקשורתי והפוליטי". פרישתו זכתה לברכות מצד חבריו למפלגה, ובהם הסנאטור תומך ישראל ג'ון פטרמן, שהצהיר בפני רשת פוקס ניוז באופן נחרץ כי "הזבל פינה את עצמו הלילה".

בעברו, פלטנר הגדיר את עצמו כ"קומוניסט גאה", והיה דמות עוינת ורדיקלית במיוחד לאורך כל דרכו הפוליטית. במהלך השנים הוא התבטא פומבית נגד מדינת ישראל, קרא להפסקת הסיוע הצבאי האמריקני, ואף הגדיר את פעולות כוחות צה"ל כ"רצח עם". שיא התרעומת נגדו נרשם בעקבות חשיפת התבטאויות עבר שלו משנת 2014, שבהן שיבח והחמיא ברשת לפשיטת מחבלי חמאס בנחל עוז, אירוע שאותו בחר לתאר באותם ימים כ"פשיטה מוצלחת ויפה מאוד".