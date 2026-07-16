ההצבעה על הפסקת הסיוע האמריקני לישראל חושפת תמונה מטרידה

בית הנבחרים בקונגרס האמריקני דחה הלילה (בין רביעי לחמישי) את ההצעה לביטול הסיוע הביטחוני בשווי 3.3 מיליארד דולר לישראל. עם זאת, מבט על ההצבעה מראה על מצבה של ישראל בקרב המפלגות השונות.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

בעוד שחברי המפלגה הרפובליקנית התנגדו להצעה באופן גורף כמעט לחלוטין - עם 215 מתנגדים ותומך אחד בלבד, המצב בקרב חברי המפלגה הדמוקרטית מראה על ירידה דרסטית בתמיכה בישראל, כאשר הרוב הצביע בעד ההצעה - 103 תומכים לעומת 98 מתנגדים, כאשר 10 הצביעו "נוכח", הצבעה שאינה נוקטת עמדה.

התומכים בהפסקת הסיוע אמרו שזוהי הדרך היחידה שלהם להביע את התנגדותם לפעולות של ממשלת ישראל בעזה, ביהודה ושומרון ובלבנון, ואת רצונם בשינוי מהותי ביחסי ארצות הברית-ישראל. ננסי פלוסי, חברת הקונגרס מטעם המפלגה הדמוקרטית ויושבת הקונגרס לשעבר, שנחשבת לתומכת מסורתית בישראל, כינתה את ההצעה "בחירה מצערת", אך תמכה בה "בגלל המסר שהיא מעבירה".

מנהיג הדמוקרטים בבית הנבחרים, חכים ג'פריס, שהודיע שהוא מתנגד לצעד שיבטל את הסיוע, ואמר שבכל זאת "לטובת ישראל והעם הפלסטיני, המדיניות האמריקנית במזרח התיכון חייבת להשתנות". במכתב ששוגר לעמיתיו לקראת פגישת אסיפה פרטית השבוע, ג'פריס אמר שהוא מאמין "שיש דרכים החלטיות יותר להשיג את השינוי הדחוף הנדרש בכל הנוגע לממשלת נתניהו הימנית הקיצונית".

תמיכת המפלגה הדמוקרטית בביטול הסיוע הביטחוני לישראל היא ביטוי למגמת הידרדרות יחסה של המפלגה לישראל מאז ה-7 באוקטובר והמלחמה ברצועת עזה, אך גם לשבר הקיים בתוך המפלגה, המתמודדת לאחרונה עם עליית אגף הפרוגרסיבים המתבטאים באופן תדיר נגד מדינת ישראל. לאחרונה גם תומכים מסורתיים של ישראל במפלגה הדמוקרטית החלו להתרחק ממנה, והביעו לא פעם ביקורת על מדיניות ישראל ברצועת עזה ויהודה ושומרון.

בשבוע שעבר הגיע לישראל חבר הקונגרס הדמוקרטי רו קאנה במסגרת ביקור פרטי, בו הגיע גם ליהודה ושומרון. במהלך הביקור קאנה טען שהותקף על ידי מתנחלים ישראלים חמושים ברובים מתוצרת ארצות הברית במהלך ביקור בשטחים השבוע, אותו תיאר כ"מבט לא מסונן על המחיר האנושי של הכיבוש הישראלי", בעודו שוקל את מועמדותו לנשיאות ארצות הברית ב-2028.