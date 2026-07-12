חבר הקונגרס שטען שהותקף בשטחים - סירב להיפגש עם ניצולי 7 באוקטובר

חבר הקונגרס הדמוקרטי מקליפורניה, רו חאנה, סירב להזמנה להיפגש עם שורדי שבי וניצולי מתקפת הטרור של חמאס ב-7 באוקטובר במהלך ביקורו בישראל השבוע, כך דווח הבוקר (ראשון) ב"ניו יורק פוסט", מפי מקור המעורה בפרטים.

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לפי המקור, אנשי לשכתו של חאנה פנו לשגרירות ישראל ב-2 ביולי והבהירו כי מדובר בביקור פרטי, וכי הוא לא צפוי להיפגש עם פוליטיקאים ישראלים או פלסטינים. ביום שני הציעו הישראלים לצוותו של חאנה לקיים פגישה עם ניצולי 7 באוקטובר, אך ההצעה כאמור נדחתה. לדבריו, למחרת פנו הישראלים פעם נוספת, אך אנשי צוותו של חאנה לא השיבו.

"חבר הקונגרס חאנה לא הגיע כדי להבין את המצב - הוא הגיע בחיפוש אחר כותרת. ישראל עשתה מעל ומעבר כדי לאפשר לו להיחשף לקהילות שמשקפות את מורכבות המצב, אך הוא בחר בדרך אחרת", אמר המקור.

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עוד נטען כי ישראל הציעה לחאנה להיפגש עם נציגי הקהילה הדרוזית ברמת הגולן, עם נציגי יישובי הגבול בצפון, וכן להשתתף בתדרוך על הכנסת הסיוע ההומניטרי לעזה, אך לדבריו חבר הקונגרס לא נענה לאף אחת מההצעות.

מקור נוסף שהיה מעורב בהכנות לביקור טען כי חאנה מנסה "לרכוב על הגל האנטי-ישראלי" במפלגתו, וכי דחה שוב ושוב ניסיונות מצד ישראל לסייע בתיאום ביקורו בשטחים.

נזכיר כי אתמול דווח שחאנה טען שהותקף על ידי מתנחלים ישראלים חמושים ברובים מתוצרת ארה"ב במהלך ביקור בשטחים השבוע, אותו תיאר כ"מבט לא מסונן על המחיר האנושי של הכיבוש הישראלי", בעודו שוקל את מועמדותו לנשיאות ארה"ב ב-2028.

בשיחה עם רויטרס ביום חמישי בכפר פלסטיני, אמר חאנה כי הטנדר של קבוצתו הוקף במתנחלים שאחזו ברובי M4 יום קודם לכן, בעת שסייר בחלק מהשטחים, בו יש עימותים רבים בין מתנחלים לפלסטינים. "היינו בכפר כשמתנחלים הישראלים הרסו, הם הרסו את בית הספר, הם הרסו את הכפר הזה, ופשוט הסתכלנו על זה", אמר חאנה.

"והבריונים האלה מגיעים עם מקלעים - M4 מתוצרת ארה"ב - והם עוצרים אותנו. הם חוסמים את הכביש. ואז הם קוראים לצה"ל וצה"ל בצד שלהם, לא בצד של האמריקאים", הוסיף. קמרון קסקי, עוזר של חבר הקונגרס שהיה בקבוצה, אמר שהם הוחזקו במשך יותר משעה וביקש עזרה משגרירות ארה"ב בירושלים. קבוצת שוטרים התערבה לבסוף, מה שהוביל לשחרורם, לפי קסקי.

צה"ל מסר כי חיילים ושוטרים התערבו לאחר שקיבל דיווח על מתנחלים שחוסמים כלי רכב ליד ח'ירבת זנוטה, כפר פלסטיני קטן שתושביו נעקרו בכוח על ידי פשיטות אלימות של מתנחלים בעקבות התקפות חמאס על ישראל ב-7 באוקטובר.