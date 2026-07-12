לינדזי גרהאם, האיש שחשב שישראל צריכה ללכת עד הסוף מול הרוע בעולם | עמיחי שטיין

הוא היה אוהב ישראל אמיתי ופטריוט אמריקני; במשפט הזה ניתן לתאר בקצרה את הסנטור לינדזי גרהאם, שהלך היום לעולמו בגיל 71. "אהיה עם ישראל עד יום מותנו, היא בעלת בריתנו הטובה ביותר", אמר לי בריאיון לפני כמה חודשים. עד כדי כך הוא היה תומך נלהב, שכששאלתי אותו על הרעיון שמקדם רה"מ להפסיק את הסיוע האמריקני לישראל, הוא טען שזו "טעות קשה" - וזאת בעידן שבו כמעט כל הסובבים אותו, כולל חלק מחבריו הרפובליקנים, התנגדו למהלך.

גרהאם היה נץ בענייני איראן, קרא להפלת המשטר - וכינה את אנשיו "נאצים". הוא היה שם כדי ללחוש על אוזנו של טראמפ ללכת עד הסוף, ואף היה הראשון שהציע, לפני מבצע "עם כלביא", לתת אולטימטום של 60 ימים למשטר להתפרק מנשקו. טראמפ אימץ את הרעיון - וישראל תקפה ביום ה-61. גם במלחמה של ישראל מול חמאס הוא לא חסך במילים. "צריך כניעה כמו הכניעה היפנית והגרמנית במלחמת העולם השנייה. כניעה ללא תנאי", אמר לי בריאיון אחר.

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הוא היה איש שחשב שבמלחמות שלה, ישראל צריכה ללכת עד הסוף מול הרוע בעולם, אבל במקביל גם לעשות הכל כדי לקדם נורמליזציה אזורית. במשך שנים דילג בין ריאד לירושלים בניסיון להביא לשלום בין שתי המדינות.

אף פעם, למרות שבעה באוקטובר ולמרות הקשיים, הוא לא נכנע והאמין שניתן להשיג הסכם בין ישראל לערב הסעודית. הוא גם לא הסתיר את מה שישראל צריכה לעשות בשביל המהלך הזה. "מוחמד בן סלמאן לא יכיר בישראל עד שלא תהיה תוצאה טובה יותר עבור הפלסטינים, אחרת יהרגו אותו. זו האמת. לא תהיה נורמליזציה אם הפלסטינים ייזרקו מתחת לגלגלי האוטובוס", אמר לי במסגרת ועידת הג'רוזלם פוסט. "אני לא מבקש מישראל לתגמל טרור. אני מבקש מישראל לגלות פתיחות מחשבתית כדי לסיים את הסכסוך, באופן שיבטיח את ביטחונה של ישראל ויאפשר ל-MBS לקדם את האזור שלו".

גרהאם היה חבר אמת, כזה שישראל יכלה לסמוך על הקול שלו. גם כשהיה מבקר אותה, שחשב שהיא צריכה להתנהל אחרת, הוא תמיד עשה את זה באהבה. מול הקולות שקוראים לארה"ב לברוח מהמזרח התיכון, הוא היה שם כדי להבהיר שחייבים להילחם מול הרוע. קול ברור, שעכשיו כבר לא נמצא איתנו יותר, דווקא בתקופה שאנחנו כל כך זקוקים לו.