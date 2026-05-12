שופט ביהמ"ש העליון בארה"ב הודיע על פרישה - בגלל אנטישמיות

שופט בית המשפט העליון של מדינת פנסילבניה, דיוויד וכט, הודיע ​​ביום שני כי הוא עוזב את המפלגה הדמוקרטית בעקבות עלייה באנטישמיות בקרב דמויות מרכזיות במפלגה, כך דווח (אתמול) על ידי אתר פוליטיקו.

במדינת פנסילבניה, שופטי בית המשפט העליון נבחרים בבחירות ישירות על ידי הציבור, זאת לרוב תוך שהם מייצגים מפלגה מסוימת. השופט דיוויד וכט נבחר לבית המשפט מטעם המפלגה הדמוקרטית בשנת 2015. עם זאת, בהצהרה שפרסם אתמול אמר כי הוא משנה את שיוכו במפלגה לעצמאי עקב "הסכמה לשנאת יהודים" שהופכת "לנפוצה באופן מטריד בקרב פעילים, מנהיגים ואפילו נבחרי ציבור רבים במפלגה הדמוקרטית".

בהצהרתו, וכט אמר כי הוא מרגיש זה מכבר שהאנטישמיות חזקה ביותר בשולי הימין הפוליטי - במיוחד לאחר הירי בבית הכנסת "עץ החיים" בפיטסבורג בשנת 2018, שם וכט היה חבר דירקטוריון בעבר. עם זאת, הוא אמר שמאז 2018 "אותה שנאה גדלה בשמאל".

השופט וכט אמר על האנטישמיות הגוברת בארצות הברית כי "יותר ויותר, זה עבר מהשוליים למיינסטרים. חובתם של כל האנשים הטובים היא להילחם בנגיף הזה, ולעשות זאת לפני שיהיה מאוחר מדי".

מפלגת הדמוקרטים של פנסילבניה לא הגיבה לדבריו של השופט וכט.