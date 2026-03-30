ה-FBI קבע: פיגוע הדריסה בבית כנסת בארה"ב - בוצע בהשראת חיזבאללה

ה-FBI קבע היום (שני) כי פיגוע הדריסה שאירע מוקדם יותר החודש בבית כנסת בדטרויט שבמישיגן בארצות הברית, בוצע בהשראת חיזבאללה. כזכור, בפיגוע נכנס רכב בבית הכנסת "Temple Israel", אך לא גרם לנפגעים, החשוד חוסל במקום.

בתוך כך, רק לאחרונה גורמי ביטחון בישראל הזהירו כי איראן הסירה כל עכבות במאמציה לקדם פיגועים נגד יהודים וישראלים ברחבי העולם. למעשה, טהרן נתנה אור ירוק לכל הגופים עימם היא בקשר כדי לפעול בכל דרך אפשרית, ללא מאמץ להסתיר את מעורבותה.

המאמץ האיראני מתמקד כעת בביצוע פיגועים נגד קהילות ישראליות ויהודיות, הן באתרים רשמיים כמו שגרירויות ונציגויות, והן במוסדות אזרחיים. במקביל נרשמה עלייה חדה בכמות ניסיונות הפיגוע ברחבי העולם.

בישראל מדגישים כי מתקיים מאמץ חובק עולם של גופי הביטחון, בשיתוף פעולה עם מדינות רלוונטיות, כולל מדינות עוינות לסכל את האיומים. "בסוף כל מדינה לא מעוניינת בפיגועים בשטחה, ולרוב תסכל אותם ותשתף איתנו פעולה", נמסר. הטיפול באיומים על מוסדות רשמיים מובל על ידי השב"כ (בשיתוף המוסד), בעוד המל"ל מטפל באיומים האזרחיים בשיתוף מערכת הביטחון.

בשבועות האחרונים פנה המל"ל לציבור הישראלי בחו"ל עם מסרים כלליים ופרסם אזהרות מסע למדינות ספציפיות, בהן מצרים, ירדן, איחוד האמירויות, ארמניה, גאורגיה ואזרבייג'ן, מחשש שגורמי טרור ינסו לבצע פיגועים נגד ישראלים במקומות אלה.