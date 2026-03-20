היועץ שמרד בטראמפ: קנט התפטר בשל המבצע באיראן - והתראיין לטאקר קרלסון

יום לאחר התפטרותו, התייצב ג'ו קנט לראיון ארוך ואוהד אצל טאקר קרלסון, שם הטיח שורת האשמות קשות, וביסס את ביקורתו על אמירה שנויה במחלוקת של מזכיר המדינה, ואף שרוביו כבר הספיק להבהיר ולתקן את דבריו, בחר להשתמש בהם ככלי ניגוח מרכזי במדיניות החוץ הנוכחית.

תהיות עולות על יכולתו של קנט, כיועץ למלחמה בטרור, לקבוע בנחרצות אם איראן אכן קרובה לפצצה גרעינית - דעה המנוגדת לחלוטין לעמדת הנשיא ובכירי הממשל. כעת נותרת השאלה כיצד אדם עם דעות כה בוטות, אותן מעולם לא הסתיר, הגיע לתפקיד כה רגיש ובכיר במערכת.

ואם זה לא מספיק, רגע לפני שעבר לראיון מלטף נוסף אצל קנדיס אואנס, המזוהה עם עמדות אנטישמיות קיצוניות, הוא חתם בעצה מטרידה לנשיא טראמפ: להעמיד את הישראלים בפני עובדה מוגמרת ולהכתיב להם מדיניות ללא פשרות.