במחאה על המלחמה עם איראן: ראש המרכז הלאומי למלחמה בטרור בארה"ב התפטר

ג'ו קנט, ראש המרכז הלאומי למלחמה בטרור, הודיע היום (שלישי) על התפטרות מתפקידו בשל המלחמה. לטענת קנט, איראן "לא היוותה איום מיידי על ארצות הברית, וזה ברור שהתחלנו במלחמה הזו בשל לחץ מצד ישראל והלובי האמריקני החזק שלה".

במכתבו אמר קנט כי הוא תמך בערכים ובמדיניות החוץ של טראמפ בעשור האחרון. "בכהונתה הראשונה, הבנת טוב יותר מכל נשיא מודרני כיצד להפעיל כוח צבאי באופן נחרץ מבלי להיגרר למלחמות בלתי נגמרות. הדגמת זאת על ידי חיסולו של קאסם סולימאני והבסת דאעש", נכתב.

עם זאת, לטענת ראש המרכז הלאומי למלחמה בטרור, בכהונתו הנוכחית "בתחילת ממשל זה, בכירים ישראלים וחברים בעלי השפעה בתקשורת האמריקנית פתחו בקמפיין דיסאינפורמציה שערער לחלוטין את פלטפורמת ה'אמריקה לפני הכל' שלך - וזרע רגשות תומכי-מלחמה כדי לעודד מלחמה עם איראן".

קנט האשים כי "תיבת תהודה" זו שימשה כדי להונות את טראמפ להאמין שאיראן מהווה איום מיידי על האמריקנים, שמדובר ב"טקטיקה שבה השתמשו הישראלים כדי למשוך אותנו למלחמת עיראק ההרסנית, שעלתה לאומה שלנו בחייהם של אלפים מטובי בנינו ובנותינו".

"כוותיק קרב שנפרס ללחימה 11 פעמים וכ"בעל כוכב זהב" (אלמן מלחמה) שאיבד את אשתו האהובה שנון במלחמה שיוצרה על ידי ישראל, אינני יכול לתמוך בשליחת הדור הבא להילחם ולמות במלחמה שאינה משרתת שום תועלת לעם האמריקאי ואינה מצדיקה את מחיר החיים האמריקאים", הוסיף.