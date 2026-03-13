חילוקי הדעות שהביאו להצהרות הסותרות של טראמפ: מתי יסתיים המבצע באיראן?

העולם כולו מנסה להמר בימים אלה מתי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי להכריז על ניצחון במערכה האמריקנית מול איראן - ולהודיע על סיומה. סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה היום (שישי) על חילוקי הדעות בבית הלבן, סביב השאלה - מתי וכיצד להכריז על הניצחון - כאשר מדינות נוספות הופכות, בעל כורחן, לחלק מהעימות הצבאי.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

גורמים המעורים בפרטים סיפרו לרויטרס, כי גורמים ויועצים שונים הזהירו את הנשיא האמריקני מהמחיר הפוליטי של עלייה במחירי הנפט - זאת לצד שחיקת התמיכה הציבורית במערכה הצבאית. על פי הדיווח, מדובר בין היתר ביועצים כלכליים וגורמים רשמיים, כולל ממשרד האוצר ומהמועצה הכלכלית הלאומית.

עוד נטען כי גורמים נוספים שהציגו עמדה זו הם יועצים פוליטיים - בהם ראש הסגל סוזי וויילס וסגנה ראש הסגל ג’יימס בלייר. השניים התמקדו בשלכות הפוליטיות של עליית מחיר הדלק, והפצירו בטראמפ להגדיר את הניצחון "בצורה מצומצמת" ולציין כי "המבצע מוגבל וכמעט הסתיים".

פיקוד המרכז האמריקני

במקביל, על פי הדיווח ישנם אחרים שלוחצים על טראמפ דווקא להמשיך במתקפה נגד איראן, בהם מחוקקים רפובליקנים דוגמת הסנאטורים לינדזי גרהאם וטום קוטון, ופרשני תקשורת כמו מארק לוין, לפי אנשים המכירים את העניין. הגורמים הללו טוענים כי ארצות הברית חייבת למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני ולהגיב בעוצמה להתקפות על חיילים אמריקאים ועל כלי שיט.

גורמים המחזיקים בדעה אחרת הם דמויות דוגמת סטיב באנון וטאקר קרלסון, שלוחצים על טראמפ ועוזריו הבכירים להימנע מהיגררות לעוד עימות ממושך במזרח התיכון. "הוא מאפשר לניצים להאמין שהמערכה נמשכת, רוצה שהשווקים יאמינו שהמלחמה עשויה להסתיים בקרוב, ולבסיס שלו להאמין שההסלמה תהיה מוגבלת", ציין יועץ של טראמפ.

ברויטרס הדגישו בדיווח כי כמה מעוזריו הבכירים של הנשיא האמריקני המליצו לו לפעול לקראת סיום הסכסוך באופן שיוכל להציג כניצחון, לפחות מבחינה צבאית. לדברי המקורות, הומלץ לנשיא לעשות זאת - גם אם חלק גדול מהנהגת איראן ישרוד, יחד עם שרידים מתוכנית הגרעין שהמערכה נועדה לפגוע בה.