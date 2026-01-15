זכתה בפרס נובל לשלום - והעניקה לטראמפ את המדליה

מנהיגת האופוזיציה בוונצואלה, מריה קורינה מצ'אדו חשפה הלילה (חמישי, שעון ישראל) בשיחה עם כתבים כי העניקה את מדליית פרס נובל לשלום לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, בפגישה פרטית בין השניים בבית הלבן.

בתום הפגישה בין השניים, אמרה מצ'אדו כי היא "חושבת שהיום הוא יום היסטורי עבורנו, הוונצואלים". זו הפעם הראשונה בה נפגשים שני המנהיגים. עם יציאתה מהבית הלבן, אמרה מנהיגת האופוזיציה בספרדית: "אנחנו יכולים לסמוך על טראמפ".

כזכור, בתחילת החודש הודיע הנשיא טראמפ בהכרזה דרמטית כי נשיא ונצואלה ניקולס מדורו ורעייתו נלכדו בפעולה אמריקנית וגורשו מהמדינה, כחלק ממתקפה אמריקנית נרחבת על הבירה קראקס ואזורים נוספים במדינה.

מדורו הובא לדיון בבית המשפט בניו יורק שם אמרה התובעת הכללית פאם בונדי, כי עומד בפני האישומים הבאים: נרקו-טרור, קשירת קשר לייבוא ​​קוקאין, החזקת מקלעים ואמצעי הרס, וקשירת קשר להחזקת מקלעים ואמצעי הרס נגד ארצות הברית.

כזכור, כלת פרס הנובל לא הצליחה להגיע בזמן למעמד קבלת המדלייה באוסלו בדצמבר האחרון, לאחר שנאלצה להימלט בחשאיות מוונצואלה על מנת לצאת מהמדינה. ה"וול סטריט ג'ורנל" דיווח אז כי ארצות הברית סייעה למצ'אדו בדרכה.

על פי העיתון, נאלצה מצ'אדו להתחפש, ולעבור מספר רב של מחסומים צבאיים בלי שזוהתה ולאחר מכן עלתה על סירת דיג מכפר דייגים בחוף. לפני שעלו לסירה, המלווים של מאצ'דו אף היו מתואמים עם חיל הים האמריקני כדי שלא ייפגעו מהתקיפות האוויריות.