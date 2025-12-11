אחרי שנה במסתור: מצ'אדו הופיעה לראשונה בפומבי באוסלו

אחרי שנה בה כלל לא נראתה בפומבי, כלת פרס נובל ומנהיגת האופוזיציה בוונצואלה, מריה קורינה מצ'אדו, יצאה ממחבואה והופיעה הלילה (בין רביעי לחמישי) באוסלו, שם נופפה לתומכיה מהמרפסת של המלון בו היא שוהה.

https://x.com/i/web/status/1998951349203894499 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

במהלך האירוע המרגש, מאצ'אדו הודתה לתומכים המריעים שהתאספו מחוץ למלון, שלחה להם נשיקות ושרה יחד איתם. מצ'אדו, שחיה במסתור בוונצואלה, נראתה לאחרונה בציבור ב-9 בינואר, זאת לאחר המחאה על השבעתו של ניקולאס מדורו לכהונה שלישית. כזכור, מצ'אדו, החמיצה אתמול את הטקס להענקת פרס נובל לשלום באוסלו ובתה קיבלה את הפרס בשמה.

על פי ה"וול סטריט ג'ורנל", כדי להימלט מוונצואלה מצ'אדו נאלצה להתחפש, ולעבור מספר רב של מחסומים צבאיים בלי שזוהתה ולאחר מכן עלתה על סירת דיג מכפר דייגים בחוף. לפני שעלו לסירה, המלווים של מאצ'דו הו מתואמים עם חיל הים כדי שלא ייפגעו מהתקיפות האוויריות. "תיאמנו שהיא תעזוב ליד אזור מסוים כדי שלא יפוצצו את הסירה", אמר אדם המקורב לאירוע. בערך באותו הזמן, שני מטוסי F-18 של חיל הים האמריקאי חגו לתוך מפרץ ונצואלה שם בילו כ-40 דקות בטיסה במעגלים צרים ליד המסלול שיוביל מהחוף לעבר המדינה הקריבית קורסאו. עוד דווח כי ככל הנראה היה תיאום בינה לבין ממשל טראמפ כדי שהסירה לא תותקף. מקורסאו טסה מצ'אדו במטוס פרטי לנורבגיה שם היא שוהה כעת במלון באוסלו.

https://x.com/i/web/status/1998928741381321025 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

אתמול במעמד קבלת הפרס באוסלו, בו לא הייתה הזוכה מצ'אדו, קרא הקהל ברקע מחיאות כפיים סוערות לנשיא וונצואלה מדורו לקבל את תוצאות הבחירות - ולהתפטר. כאמור, מי שהגיעה לקבל את פרס הנובל לשלום בשמה של מנהיגת האופוזיציה היא בתה, אנה קורינה סוסה, שסיפרה על הבמה כי היא "מחכה לחבק ולנשק אותה אחרי שנתיים, היא רוצה לחיות בוונצואלה חופשית - והיא לעולם לא תוותר על מטרתה".