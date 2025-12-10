כלת פרס נובל לשלום החמיצה את הטקס, בתה הגיעה במקומה

טקס קבלת פרסי נובל החל היום (שלישי) בנורבגיה, וזוכת פרס נובל לשלום מריה קורינה מצ'אדו, מנהיגת האופוזיציה מוונצואלה, לא הספיקה להגיע למעמד הקבלה: "עשתה כל שביכולתה להגיע, אך המסע כרוך בסכנה גדולה". בתה הגיעה במקומה.

בנאום הפתיחה לפני הענקת פרס נובל לשלום תקפו את נשיא וונצואלה מדורו: "ממשל שבאופן שיטתי תוקף את האופוזיציה", בנוסף הוכפשו גם רוסיה, סין, איראן וחיזבאללה. "מצ'אדו מעולם לא עזבה את הרעיון לדבר עם הצד השני, העתיד של וונצואלה יכול לקבל כל מני צורות אך ההווה הוא נורא", אמרו.

"בשנה האחרונה נאלצה מצ'אדו להתחבא, במשך זמן רב האופוזיציה בוונצואלה נסמכה על ארגז הכלים הדמוקרטי", אמרו בטקס הפתיחה, והוסיפו כי במשך שנים היא נאלצה "לשנות טקטיקות דמוקרטיות שונות, היא ביקשה זכויות לאנשים".

במעמד קבלת הפרס, בו לא הייתה הזוכה מצ'אדו, קרא הקהל ברקע מחיאות כפיים סוערות לנשיא וונצואלה מדורו לקבל את תוצאות הבחירות - ולהתפטר. מי שכן הגיעה לקבל את פרס הנובל לשלום בשמה של מנהיגת האופוזיציה היא בתה, אנה קורינה סוסה. "בשמחה להיפגש איתה באוסלו לאחר שחיה במשך 16 חודשים במחבוא".

בתה סיפרה על הבמה כי היא "מחכה לחבק ולנשק אותה אחרי שנתיים, היא רוצה לחיות בוונצואלה חופשית - והיא לעולם לא תוותר על מטרתה".