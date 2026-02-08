במבצע חשאי במטוס פרטי: פלסטינים גורשו מארה"ב לישראל

ארצות הברית גירשה לאחרונה לישראל מספר פלסטינים במטוס פרטי, כך דווח הערב (ראשון) ב"גרדיאן" הבריטי. מטוס יוקרה בבעלות איל נדל"ן המקורב למשפחת הנשיא האמריקני דונלד טראמפ הטיס פעמיים במבצע חשאי שמונה גברים פלסטינים מאריזונה לישראל.

גיל דזר, שותפו העסקי הוותיק ותורם של טראמפ ואביו, השתמש במטוס הגולף-סטרים היוקרתי שלו, אותו כינה "ספינת הטילים הקטנה שלי", כדי להביא את הגברים המגורשים האזוקים משדה תעופה ליד מרכז גירוש ידוע לשמצה באריזונה. המטוס ביצע שלוש עצירות תדלוק בדרך: בניו ג'רזי, אירלנד ובולגריה.

חקירת הגרדיאן קבעה כי הטיסה הייתה חלק ממבצע סודי ורגיש מבחינה פוליטית של ממשלת ארה"ב לגירוש פלסטינים שנעצרו על ידי רשות ההגירה והמכס (ICE) לשטחים בשבועות האחרונים. הקבוצה נחתה בנתב"ג, ומשם הובאה לשטחים.

אחד המגורשים בינואר היה מאהר עוואד, בן 24 מהשטחים, שחי בארה"ב כמעט עשור. בשיחה עם הגרדיאן מהעיירה ראמון, מאהר שיתף תמונות של חברתו ובנו הקטן במישיגן. "גדלתי בארה"ב", אמר, "היא הייתה גן עדן בשבילי". עוד סיפר כי "הם הורידו אותנו כמו חיות בצד הדרך. הלכנו לבית מקומי, דפקנו על הדלת, אמרנו: 'בבקשה עזרו לנו'". המהלך מהווה צעד נוסף במדיניות ההגירה האגרסיבית של טראמפ.