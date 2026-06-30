העליון בארה"ב קבע: ניתן לאסור על טרנסג'נדריות להשתתף בספורט נשים

בפסיקה היסטורית, קבע בית המשפט העליון של ארצות הברית היום (שלישי) ברוב של שישה שופטים מול שלושה כי מדינות רשאיות לאסור על ספורטאיות טרנסג'נדריות להשתתף בתחרויות ספורט לנשים.

ההחלטה התקבלה במסגרת שני תיקים מרכזיים, "מערב וירג'יניה נגד B.P.J" ו"ליטל נגד הקוקס", שבהם עתרו ספורטאיות טרנסג'נדריות נגד חוקים מדינתיים שמנעו ממלכתחילה את השתתפותן. בפסיקתם, גיבו השופטים את החוקים שנחקקו במדינות מערב וירג'יניה ואיידהו, וקבעו כי הגבלת הזכאות בהתבסס על מין ביולוגי בעת הלידה, ולא על פי זהות מגדרית, עולה בקנה אחד עם החוק הפדרלי והזכות להגנה שווה.

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החלטת העליון מעניקה תוקף משפטי ומגינה על חוקים דומים שכבר נחקקו ב-27 מדינות נוספות ברחבי ארצות הברית, ומאפשרת ליותר ממחצית המדינות בארה"ב לאכוף את ההגבלות הללו ללא חשש מעתירות משפטיות.

התובע הכללי של איידהו, ראול לברדור, בירך על החלטת השופטים ומסר כי מדובר בניצחון לשכל הישר ולרווחתן של אינספור נשים ונערות המקדישות את חייהן לספורט. מנגד, שלוש השופטות הליברליות - סוניה סוטומאיור, אלנה קגן וקטאנג'י בראון ג'קסון - הביעו התנגדות למהלך והגישו חוות דעת חולקות לפסק הדין.

המאבק המשפטי הובל מצד אחד על ידי פירמת עורכי הדין השמרנית "Alliance Defending Freedom" (ADF) שייצגה את המדינות, ומצד שני על ידי ארגון זכויות האזרח ACLU שייצג את העותרות הטרנסג'נדריות.

שרת החינוך האמריקנית, לינדה מקמהון, פרסמה הודעת תמיכה רשמית שבה הדגישה כי הממשל נלחם מהיום הראשון כדי להגן על נשים ונערות מפני מה שהגדירה כ"אג'נדה טרנסג'נדרית רדיקלית".

בעוד הפסיקה מספקת הגנה משפטית למדינות בעלות חקיקה שמרנית, ב-23 מדינות בארצות הברית, בהן קליפורניה וניו יורק, לא קיימים חוקים המגבילים ספורטאים טרנסג'נדרים, ובחלקן אף קיימת חקיקה המגנה על זכותם להתחרות.