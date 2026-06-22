ביקורת חריפה על הניו יורק טיימס בגלל מאמר "אבא טרנס" ביום האב
"זהו ניסיון להשחית את ילדינו": ביקורת חריפה מימין נגד העיתון, שפרסם ביום האב טור קומיקס מאת אבא טרנס שבו בת קטנה שואלת את אביה הביולוגי "איך גידלת שפם אם היית גברת?"
העיתון "ניו יורק טיימס" עומד בפני גל ביקורת חריף לאחר שפרסם ביום האב (ראשון) מאמר אורח מאת זאק אלאמס, אישה ביולוגית המזדהה כגבר, המתאר את חוויותיו כ"אבא טרנס".
הטור, שהוצג בצורת רצועת קומיקס תחת הכותרת "בשביל בתי, המגדר שלי מעולם לא היה מסובך", מציג איורים שבהם הילדה שואלת שאלות יומיומיות כמו "כמה זמן היו לך שדיים, אבא?" ו"איך גידלת שפם אם היית גברת?". בעוד שהמאמר מציע כי הילדה מקבלת את זהותו המגדרית בקלות, הציבור השמרני בארצות הברית הגיב בזעם רב על העיתוי שנבחר.
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https://x.com/i/web/status/2068810240779329774
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מבקרים רבים תקפו את העיתון ברשתות החברתיות והאשימו אותו בניסיון לפגוע במוסד האבהות המסורתי. קייטי מילר, מגישת פודקאסט ועוזרת לשעבר במשרד ליעילות ממשלתית, כתבה ברשת החברתית X כי "כך הם מדמיינים את השחתת ילדינו". במקביל, שון דייוויס, מנכ"ל ומייסד שותף של "הפדרליסט", האשים את מערכת העיתון בניצול יום האב כדי לחגוג "משחקי התחפשות לאבא" כהתגלמות האבהות האמיתית, ותקף בחריפות את הבחירה להציג נשים שעברו שינוי מגדרי כגיבורות היום.
https://x.com/i/web/status/2068682804284608685
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https://x.com/i/web/status/2068900530877792699
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אל הביקורת הצטרפו גורמים נוספים בעולם המדיה השמרני, בהם סת' דילון, מנכ"ל אתר הסאטירה "הבבילון בי", שכתב כי ביום האב בחר העיתון לחגוג דווקא אימהות מבולבלות מגדרית, והוסיף כי תרבות ה"ווק" עדיין חיה ובועטת.
https://x.com/i/web/status/2068793426531815467
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טים יאנג, עמית מדיה מטעם קרן המורשת (The Heritage Foundation), האשים כי הניו יורק טיימס מנצל את יום האב כדי להזכיר לכולם שהוא "שונא אבות אמיתיים". הסערה הנוכחית מתווספת לשורה של מחלוקות ציבוריות שבהן היה מעורב העיתון בתקופה האחרונה.